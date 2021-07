Pacote de obras de Autazes ganha força com emendas à LDO

Os investimentos afetam os setores de saúde, educação, segurança e infraestrutura. | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta sexta-feira (23), foram anunciados em Autazes, município localizado a 115 km de Manaus, investimentos nas áreas de educação, saúde, segurança e infraestrutura, que somados ao pacote de obras da Prefeitura de Autazes, já ultrapassam os R$100 milhões investidos no município.

Acompanhada do prefeito Andreson Cavalcante, do vice-prefeito Marcelo Tupinambá, e todo o seu secretariado, a deputada Joana Darc (PL) participou da entrega do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e da nova sede do Conselho Tutelar, antes de seguirem para o lançamento do “Ação de Verão”.

" O pacote de obras fala em R$90 milhões, mas lhes comunico que só nessa semana, tivemos a liberação de mais R$20 milhões, fazendo com que o investimento em Autazes seja um recorde, ultrapassando os R$100 milhões. Tenho um enorme carinho por Autazes e aproveito para anunciar que além do que já conseguimos, irei destinar recursos de emenda parlamentar para a aquisição de um carro para o Conselho Tutelar, o fardamento para a guarda municipal, cestas básicas para a população afetada com a cheia, a pandemia e uma sala de parto humanizado no hospital municipal. Agradeço ao governador Wilson Lima pela pronta resposta em todas as solicitações feitas para o município de Autazes " , discursou a parlamentar

Entre os investimentos articulados pela deputada Joana Darc estão a reforma das escolas Raimundo Sá e Rosalina Pinheiro, bem como a construção dos respectivos ginásios, e a continuação das obras do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), que somados estão na ordem de R$20 milhões e mais R$12,5 milhões para requalificação do sistema viário.



Desde 2019, o Governo do Amazonas já investiu só na recuperação asfáltica mais de R$43 milhões, em Autazes.



*Com informações da Assessoria

Leia mais:

Projeto prevê realização de testes para Covid-19 em planos de saúde

Justiça comum poderá julgar violência doméstica cometida por militares