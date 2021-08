Órgão do AM passa a exigir comprovante de vacinação a servidores

Uma portaria interna da Seas obriga todos os servidores do órgão a apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. | Foto: Divulgação





Manaus - Com a pandemia da Covid-19, muitos estabelecimentos e órgãos públicos precisaram passar por um processo de transição entre o trabalho remoto e presencial, principalmente com relação às novas medidas sanitárias. E com a Secretaria de Estado de Assistência Social, não foi diferente.

A partir dessa semana, a secretária Alessandra Campêlo publicou uma portaria interna que obriga todos os servidores do órgão a apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. A medida que visa a saúde coletiva é constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) do início deste ano.

Segundo a servidora, o trabalho da assistência social é essencial no processo de retomada das atividades após a redução dos índices de contágio da Covid-19 no estado e, justamente por estarem na linha de frente da área social, os servidores da Seas precisam ser os primeiros a dar o exemplo à sociedade.

" A assistência social é uma área essencial e terá que continuar na linha de frente, tratando diretamente com o público que está hoje numa situação de vulnerabilidade social. É mais do que obrigação dos profissionais da área da assistência estarem imunizados para garantir a segurança de todos " , disse a titular da Seas.

