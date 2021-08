No AM, cresce o número de pais que abandonam os filhos

O crescimento da monoparentalidade e abandono afetivo são atestados por pesquisas, preocupando especialistas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A palavra pai carrega significados implícitos que não necessariamente são encontrados na página de um dicionário. Apesar da etimologia remeter apenas ao genitor de determinado ser vivo, as relações de afeto entre a figura paterna e filhos englobam outros sentidos ao vocábulo.

No entanto, o cenário de abandono afetivo dos progenitores, somado à monoparentalidade - quando apenas pai ou mãe se responsabiliza pela criança -, cresce no país. Conforme levantamento da Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC), 80.904 das crianças registradas nos cartórios brasileiros em 2020 têm apenas o nome das mães nas certidões de nascimento, de um total de 1.280.514 recém-nascidos.

Além disso, em cerca de 28 milhões de residências brasileiras, o Dia dos Pais é comemorado sem a presença da figura paterna homenageada, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A realidade no Amazonas também compõe o cenário das chamadas "mães solo". No Estado, encontram-se 38% de mulheres nesta situação.

Em Manaus, Tayara Wanderley, profissional de Relações Públicas, cria sua filha de dois anos sozinha e relata suas dificuldades.

"Nos seis primeiros meses até teve um pouco de proximidade, de vir na cidade, mas como uma visita. O pai que é separado de uma mãe não pode ser visita. Hoje, até mesmo a presença digital não existe. Um filho pequeno depende muito da mãe. Mesmo não estando juntos como casal, o pai precisa dar assistência. Aos dois anos, minha filha não tem aproximação com o pai", afirmou.

A mãe apontou, ainda, a realidade cultural do abandono, apesar da existência de políticas públicas que visem amenizar o problema.

" Neste debate, o primeiro fato é: a vida do pai nunca vai mudar. O pai vai viver a vida que sempre teve, e o filho será um detalhe. Penso que o abandono afetivo inicia aí. Quando entendemos que a licença maternidade é maior que a licença paternidade, por exemplo, já vemos que a dedicação da mulher é maior. A pensão alimentícia, 30% do salário do homem, não abrange todas as necessidades de uma criança. Quando falamos de dinheiro, não entra afetividade, mas seria uma forma de conseguir participação mais ativa do pai " , disse.

Legislação sobre o tema

As consequências no âmbito criminal para o abandono afetivo não são claras, por tratar de relação subjetiva, diferente da negligência de pensões, por exemplo. O artigo 227 da Constituição Federal, bem como o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), atribui aos pais e responsáveis o dever geral de cuidado, criação e convivência familiar de seus filhos. Além disso, o dever de preservá-los de negligências, discriminação, violência, entre outros.



E em caso de descumprimento, o responsável pode responder judicialmente por causarem danos morais a seus próprios filhos. No Brasil, a jurisprudência nestes casos inclui condenação ao pagamento de Indenização por danos morais e retirada do sobrenome do genitor que abandonou.

Ao mesmo tempo, ao analisar o Sistema de Apoio Legislativo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), não é possível encontrar matérias que tratem de abandono afetivo ou monoparentalidade. A Câmara Municipal de Manaus (CMM) também não dispõe nada sobre o cenário. A deputada estadual Joana Darc (PL) explica as ações que a Aleam pode tomar para contribuir no tema.

A deputada Joana Darc também preocupa-se com a questão no Amazonas | Foto: Divulgação

"As questões jurídicas em torno do abandono afetivo estão contempladas na esfera federal pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 232-A é bem claro, inclusive já apresentando penalidades para o autor comprovado de abandono afetivo. Como Poder Público Estadual, podemos indicar e sugerir ações que podem ser realizadas pelo Governo estadual, por meio das suas secretarias", disse.

A parlamentar complementa ao dizer que existe preocupação de sua parte com o tema, tanto na capital amazonense quanto no interior do Estado.

" O abandono afetivo é causador de traumas, que acompanham o indivíduo por toda a vida. Ela pode contribuir para a formação de adulto doente mentalmente e fisicamente. Infelizmente, essa é uma realidade de muitas mães amazonenses. Inclusive, essa é uma questão que tenho acompanhado nas minhas conversas com mães da capital e interior. Por isso, já estou com minha equipe em campo, estudando e pontuando como podemos atuar para auxiliar essas mulheres e seus filhos " , revelou.

Cenário amazonense

Segundo o IBGE, 57% de mães monoparentais vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. Destas, 61% são negras, 28% brancas e 11% de outras etnias. No Amazonas, o Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) trabalha em regime de abrigo, realiza ações de acolhimento de mães solo em situação de desamparo, além de ajudar crianças em situação de abandono total. O diretor-executivo do abrigo Nacer, Cleslley Rodrigues, comenta os principais motivos pelos quais o abandono afetivo se faz presente no Estado.

" São problemas multifatoriais: desemprego, alcoolismo, adicção (vício em drogas) do pai, da mãe ou de ambos. A questão social é muito forte nesta situação, e a falta de suporte e a desigualdade social potencializam este ato, aumentando a situação dos pais e responsáveis terem dificuldades relacionais, os levando a cometerem além de abandono, maus tratos com os filhos. Negligência, não é puramente a maldade. É um problema multifatorial que ocasiona uma reação em cadeia " , explicou.

Além disso, o coordenador também avalia os números crescentes, não somente no 'papel', mas no cotidiano vivido pelo abrigo e cita lotação.

"Nos últimos meses, o número de pedido de acolhimento de crianças aumentou. Mães que abandonam seus filhos nas maternidades por não ter como cuidar e alimentar ou meninas vitimas de abuso sexual, por exemplo. Não tivemos como atender a todos, pois nossa instituição está trabalhando com a capacidade máxima de acolhimento", apontou.

O número exponencial de crianças que crescerão neste cenário preocupa especialistas em saúde mental, principalmente pela lacuna numa das áreas familiares mais importantes para a construção da personalidade do indivíduo. A psicóloga Antônia Araújo, profissional da clínica Sapere, avalia a situação como "epidemia" de abandono.

"Diversos estudos apontam a importância da figura paterna para criação de autoestima elevada, segurança emocional, desempenho escolar, inteligência emocional e por aí vai. É uma lista grande de benefícios naturais da simples criação juntamente da figura paterna. A sensação de desprezo também é muito presente, pois são marcas que duram a vida inteira. Aquele adulto carregará uma culpa pelo abandono desde criança", analisou.

