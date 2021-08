CMM solicita devolução do material apreendido de empreendedores

O objetivo é do debate é a devolução dos materiais apreendidos durante a pandemia | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nesta quinta-feira (5), Audiência Pública na Câmara Municipal de Manaus (CMM) discutiu as dificuldades e os impactos causados nos setores do comércio, turismo e eventos na cidade. O debate contou com a presença de empresários dos mais diversos segmentos do comércio, empreendedores e representantes dos Entes Federativos.

O parlamentar Diego Afonso (PSL) subiu o tom após receber, de alguns empreendedores, a informação de que a Implurb, em uma blitz de fiscalização, havia confiscado mesas e cadeiras de estabelecimentos de bares e restaurantes, localizados no Centro.



Para o presidente da Frente Parlamentar de Recuperação Econômica (Frenpre), as fiscalizações ocorridas vão contra o discurso do Executivo Municipal, cujo objetivo é apoiar quem gera emprego, renda e divisa na cidade de Manaus.

" O momento é de cautela, a fiscalização deve ocorrer de forma preventiva para informar e educar e não apenas com o intuído de punir quem está lutando para manter suas empresas e empregados na ativa mesmo com todas as adversidades que passaram e passam durante uma crise sanitária sem precedentes " , disse Diego Afonso.

O parlamentar protocolou junto à Mesa Diretora da CMM, o Ofício nº 242/2021, em caráter de urgência, direcionado ao Implurb com a justificativa do segmento, a respeito do funcionamento dos estabelecimentos.



"O documento solicita a devolução dos objetos apreendidos, sem prejuízos aos empresários, uma vez que o segmento está sofrendo desde o ano de 2020, uma extrema crise financeira por conta da pandemia da Covid-19”, explicou.

*Com informações da Assessoria

Leia mais:

Rejeitada por comissão, PEC do voto impresso caminha para o fracasso

Privatização dos Correios será votada no Senado

Órgão do AM passa a exigir comprovante de vacinação a servidores