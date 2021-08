"Quero fazer diferente", diz Ricardo Nicolau, pré-candidato ao Governo

Em 2020, o pré-candidato participou de sua primeira eleição majoritária, conquistando 118.289 eleitores, o equivalente a 12,29% dos votos válidos na disputa do primeiro turno pela prefeitura de Manaus. | Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Por meio de uma transmissão ao vivo nesta sexta-feira (20), o deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) lançou sua pré-candidatura a governador do Amazonas para as eleições de 2022. Na ocasião, o parlamentar convidou a sociedade para discutir um plano de desenvolvimento para o Estado, contemplando todas as áreas de atuação do Executivo, como saúde e segurança pública.

Durante a live, Ricardo Nicolau também anunciou que deixará os quadros de seu atual partido e informou que já analisa os convites de pelo menos três siglas. Em 2020, o pré-candidato participou de sua primeira eleição majoritária, conquistando 118.289 eleitores, o equivalente a 12,29% dos votos válidos na disputa do primeiro turno pela prefeitura de Manaus.

" Via de regra, os políticos tradicionais escondem as suas vontades e só fazem anúncios após pesquisas favoráveis ou acordos partidários. Eu quero fazer diferente. Quero ter tempo hábil para, antes de tudo, discutir um projeto de desenvolvimento para o Amazonas. A partir de hoje, declaro que iniciarei uma pré-candidatura ao governo do Estado " , anunciou.

Para concretizar a candidatura, Ricardo Nicolau disse que buscará apoios e contribuições nos 62 municípios amazonenses a um projeto de desenvolvimento a longo prazo, seguindo os exemplos de estados como Pará, Roraima e Rondônia, que têm apresentado resultados positivos. O pré-candidato fez críticas ao atual governo, que transformou o Amazonas em “vergonha nacional” no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

“Quero ser candidato porque eu não me conformo com a situação em que vivemos. Eu vou lutar, vou trabalhar e não vou permitir que o Amazonas continue ou caia em mãos erradas. O nosso Estado tem um grande potencial que precisa ser trabalhado com uma gestão eficiente. Quero juntar o maior número de pessoas que também queiram fazer diferente porque o Amazonas merece e pode mais”, defendeu Ricardo Nicolau.

Troca de partido

Aos jornalistas presentes à coletiva virtual, o deputado Ricardo Nicolau confirmou que sairá do Partido Social Democrático (PSD) após uma década. O parlamentar comunicou que, no momento, estuda ao menos três convites para definir seu novo partido e que a troca partidária deverá ocorrer dentro dos prazos estabelecidos pela legislação brasileira.

“Eu faço parte do PSD desde a sua fundação e, no momento certo, vou sair do partido de forma amistosa. Estou muito honrado com os convites que tenho recebido, como por exemplo o do PDT (Partido Democrático Trabalhista), que é um partido histórico, com uma expressão nacional muito grande”, declarou Ricardo Nicolau.

O pré-candidato ao governo do Amazonas acrescentou que a escolha da nova legenda será baseada em seus valores e princípios de vida. “Estou buscando partidos que queiram um Amazonas diferente. Não vou abrir mão de princípios só por causa de uma eleição. Busco pessoas que queiram contribuir e defender o Amazonas, o nosso povo, a nossa Zona Franca, de verdade”, apontou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

"Definição está próxima", diz Luiz Castro sobre candidatura política

Chico Preto critica STF e declara intenção de vaga ao Senado