Por dentro do bolsonarismo que resiste no Amazonas

| Foto: Brayan Riker





Manaus - Bolsonaro ainda estava dentro da van quando ouviu os apoiadores do lado de fora do carro. "Mito, mito!", gritavam amazonenses que o esperavam. O presidente desembarcou em um anexo menor do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. No estacionamento, foi montado um 'cercadinho' para dividir bolsonaristas e imprensa.

Ele veio à capital na quarta-feira (18) para inaugurar 500 apartamentos do residencial Cidadão Manauara II, no bairro Santa Etelvina. O convite foi feito pelo ex-superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, segundo o próprio afirmou à Marcella Fernandes, editora de Política do EM TEMPO . Aliás, o político sentiu que a prefeitura de Manaus estava levando os louros pela vinda do chefe do Executivo, o que não o deixou muito contente.

Bolsonaristas recepcionaram o presidente no aeroporto | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

Durante toda a visita, o presidente reiterou que faz a "vontade do povo", e que está "onde o povo quer", se referindo apenas aos apoiadores que têm em cidades do Brasil, incluindo no Amazonas. Apesar disso, a própria organização do evento que recebeu Bolsonaro teve uma decepção. A vinda do presidente deveria ter ocorrido no mês passado, julho, quando se estimava a participação de 50 mil pessoas. Na quarta, a recepção foi de cerca de 200 apoiadores, no aeroporto.

Sérgio Kruke é microempreendedor em Manaus e presidente do Movimento Conservador do Amazonas. Para ele, Bolsonaro dá atenção às pautas que envolvem o estado, como a pavimentação da BR-319. "O amazonense vê o presidente como uma pessoa acessível. Só nesse primeiro mandato, ele já esteve aqui quatro vezes", diz.

Camisas à venda no evento em que Bolsonaro participou | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

Apesar disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), uma espécie de organização do que será gasto em 2021 pelo governo federal, dispõe de recursos para asfaltar apenas 20 km dos 885 km da BR-319. Políticos amazonenses, bolsonaristas ou não, pretendem aumentar esse quantitativo quando a matéria for votada no Congresso Nacional.

O presidente do movimento conservador diz que o grupo não é um fã clube de Bolsonaro, mas que defende pautas em comum com o chefe de Estado. "Só estamos aqui hoje porque, primeiro, Deus permite, e, segundo, porque Deus usou o Bolsonaro como um agente político para trazer luz ao conservadorismo e ao viés político de direita para o Brasil. Ele foi o primeiro, por isso tem que levar o nosso apoio sempre", comenta Sérgio Kruke.

Popularidade em queda

Por causa da gestão na pandemia e da crise econômica que tem servido miséria à mesa dos brasileiros, Bolsonaro tem perdido popularidade. Pesquisas de diferentes institutos mostram que o presidente bate novos recordes de desaprovação a cada nova coleta de dados.

A última foi divulgada na quinta (19) pelo PoderData. Segundo o instituto, o presidente tem 64% de desaprovação, novo recorde na gestão. O número de brasileiros que o consideram bom e ótimo continuou estável, em 28%.

Indígenas a favor de Bolsonaro | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

A mesma pesquisa mostra que a região do Brasil que mais aprova o trabalho do presidente é o Norte, com 52%. O número é maior que o registrado no início de agosto (43%). De volta aos novos dados, após o Norte, vem Sul (23%), Centro-Oeste (36%), Sudeste (29%) e Nordeste (27%).

Para o bolsonarista Sérgio Kruke, os dados são falsos. Ele acredita que os institutos não têm credibilidade, embora mostrem tanto a rejeição quanto a aprovação ao governo Bolsonaro. Inclusive, divulgando alguns casos em que dados positivos tiveram alta, como já aconteceu.

"Eu creio no que eu vejo no dia a dia, andando na periferia, nos municípios do interior, e observando o que a população me diz. O que percebo é a rejeição grande a esse grupo político que ainda não saiu do poder, o petismo, o lulismo", comenta ele.

Bolsonarista com bandeira na recepção a Bolsonaro | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

Em uma análise descolada do pensamento bolsonarista, há explicações para a adesão a Bolsonaro no Amazonas e também hipóteses para a queda de popularidade do presidente. Quem faz a análise é o sociólogo Helso Ribeiro.

"Essa perda de popularidade ocorre em todo o Brasil. Bolsonaro foi eleito com muitas promessas de campanha, de reforma no sistema, e não entregou isso até agora. Essa frustração acaba por gerar esses números", elucida ele.

Além disso, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que investiga a atuação do governo federal na pandemia, é apontada como fator que ajudou a derrubar a aprovação do presidente.

O perfil do eleitor amazonense

Segundo o analista político, o Amazonas, principalmente Manaus, tem um padrão de votos mais favorável a políticos de direita, a se basear pelos ex-prefeitos, governadores e atuais deputados, vereadores e senadores escolhidos nas últimas eleições.

"Eu vejo o eleitor amazonense como conservador, principalmente da capital. Ainda que na história política você tenha deputados e senadores de centro-esquerda, a grande tradição do Executivo, como prefeito e governador, são pessoas de um perfil mais conservador, com raras exceções", afirma Ribeiro.

Apesar do conservadorismo que avista nos amazonenses, Helso destaca que os eleitores podem mudar de pensamento a depender do contexto, e que o interior tem uma tendência maior à esquerda. Em 2014, por exemplo, Dilma teve um milhão (1.033.090) de votos no estado, o dobro de Aécio (555.810).

Bolsonaristas em frente ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

Até mesmo nas eleições de 2018, Bolsonaro ganhou no Amazonas com 50,28%, uma porcentagem mínima de diferença do candidato petista, Fernando Haddad. Dos 62 municípios do estado, o presidente ganhou em apenas três: Apuí (51,44%), Guajará (50,48%) e Manaus (65,72%).

"Eu particularmente vejo esse nicho bolsonarista mais na capital. Ainda assim, eu entendo haver um conservadorismo em todo o Amazonas. Mas ninguém pode negar que Bolsonaro está perdendo espaço também. Vamos ver se ele consegue recuperar isso nos próximos meses, até as eleições do ano que vem".

Leia mais:

"Definição está próxima", diz Luiz Castro sobre candidatura política

Chico Preto critica STF e declara intenção de vaga ao Senado