Vereadores acompanham revitalização de ruas da comunidade São João

Vereadores e o prefeito David Almeida (Avante) estiveram presentes na entrega da revitalização | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nesta sexta-feira (3), a comunidade São João, localizada no bairro Lago Azul, na zona Norte de Manaus, com acesso pelo quilômetro 4, da Br-174, recebeu serviços de recapeamento asfáltico, drenagem e limpeza de vias. Após a finalização dos serviços, foram entregues, pela prefeitura de Manaus em parceira com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

A revitalização aconteceu em todas as 20 ruas da comunidade rural, onde foram utilizadas mais de seis mil toneladas de asfalto e aplicados em quase 8,5 quilômetros de extensão de vias. A comunidade São João, a mais de 10 anos apresentava graves problemas como vias alagadas que impossibilitavam o acesso de veículos e até de pedestres, aparecimento de valas em ruas e avenidas, acúmulo de lixo, falta de desobstrução dos lagos, e problemas de drenagem profunda e superficial, potencializados em dias de chuvas, como ocorre principalmente no inverno amazônico.

A entrega das obras realizadas em toda comunidade São João, aconteceu no campo de futebol do local, com a presença do prefeito David Almeida, servidores da Seminf, Semulps e também contou com presença de alguns vereadores da CMM, como o presidente David Reis (Avante), o vereador Dr. Eduardo Assis (Avante), Lissandro Breval (Avante), Fransuá (PV), Marcio Tavares (Republicanos), João Carlos (Republicanos), Elan Alencar (Pros), Jander Lobato (PTB) e Luis Mitoso (PTB).

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), destacou a qualidade do serviço realizado na comunidade São João e ainda disse que as obras realizadas no local, são um exemplo do que deve ser feito em toda a capital.

“O modelo que nós estamos implementando aqui na comunidade, de recuperação total das ruas, não é feito mais o serviço de tapa-buracos, é o modelo que vamos implementar em todas Manaus, a partir da contratação de mais 10 mil ruas”, destacou o prefeito.

A entrega contou a presença também do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis (Avante), que fiscalizou e acompanhou de perto os serviços realizados pela prefeitura.

" A prefeitura de Manaus atendeu à solicitação não apenas dos vereadores, atendeu os moradores que já residem aqui a muitos anos, e todas as ruas foram pavimentadas, eu estava dando uma fiscalizada aqui dentro e é impressionante o serviço bem feito e com qualidade, para quem entrava aqui antes e entra aqui agora, vai de deparar com uma nova e bela realidade " , disse o presidente da Câmara.

O vereador Fransuá (PV) disse que ressaltou a importância das obras nas comunidades e a preocupação com as zonas rurais da cidade de Manaus.

“Manaus durante muito tempo, afastou as principais vias, esqueceu a periferia de Manaus, esqueceu a zona rural, então, o prefeito David Almeida anunciando a revitalização de mais de 10 mil vias, também abrange estas zonas que antes eram esquecidas como aqui na comum idade São João, que era uma comunidade com vias realmente muito complicadas e agora vai receber asfalto novo e com isso dignidade aos moradores da região”, disse.

O vereador Lissandro Breval (Avante), destacou mais de 16 ofícios que foram atendidos em relação aos serviços realizados na comunidade São João.

“É importante salientar, a comunidade abandonada, pelo poder público, sem nenhum tipo de serviço de infraestrutura e esse é o olhar da gestão municipal, com parceria com a Câmara Municipal, essa legislatura atuante e participativa e ressaltar o presidente David Reis, o vice-presidente Wallace Oliveira”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Senador quer convocar ex-mulher de Bolsonaro para depor na CPI

MPAM investiga ex-prefeito de Coari por improbidade administrativa