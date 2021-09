Em Tempo lança reportagens sobre família Pinheiro e política em Coari

A série de reportagens irá abordar a história da ascensão do império Pinheiro assim como a força econômica de Coari e o cenário atual do município | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na última semana, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) escreveu mais um capítulo na história de uma dos grupos políticos mais polêmicos do Estado, ao negar o pedido de revisão criminal do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro - condenado a 11 anos de prisão. Visando contar os detalhes da ascensão da família ao império milionário, o fator econômico do município e destrinchar o cenário político atual, o EM TEMPO lança série de reportagens a partir deste final de semana.

O grande responsável pela ascensão do império, Adail Pinheiro, foi condenado por favorecimento à prostituição, abuso e exploração de menores em 2014. Por ser ficha suja, o filho dele, Adailzinho, lançou candidatura a prefeitura de Coari (pelo segundo mandato) em 2020 e foi eleito com 21 mil votos. Apesar disso, teve o mandato cassado já que a Lei Eleitoral proíbe que membros de primeiro grau da mesma família ocupem sequencialmente cargos da política (Adail pai foi eleito em 2012 e Adail filho em 2016 e 2020). Com a confusão eleitoral, devem ocorrer novas eleições no município. Enquanto isso, quem assume a prefeitura é a presidente da Câmara dos Vereadores, Dulce Menezes. Ela é tia de Adailzinho e ex-cunhada de Adail Pinheiro.

Vivendo sob a expectativa de eleições suplementares, que não possuem data confirmada, Coari ainda sofre grande influência da família Pinheiro em diversos setores da sociedade. Enquanto isso, o grupo político comandado por Adail, mesmo que a distância, vem acumulando denúncias públicas de nepotismo e outras irregularidades. A reportagem conversou com especialistas da área de direito, além do maior pré-candidato pela oposição no município para traçar o panorama da situação atual na 'terra do gás'.

No entanto, a história que é notória ao público possui nuances e capítulos escondidos nas profundezas da família Pinheiro. A equipe de reportagem também entrevistou historiadores e figuras importantes do cenário político local para desvendar os mistérios ainda restantes na importante história do grupo que construiu reinado milionário em Coari, desde a sua real origem. Acompanhe as publicações no site do EM TEMPO e nas rede sociais.

