PT-AM traça estratégias para eleição 2018 e espera visita de Lula

O Partido dos Trabalhadores (PT) do Amazonas está terminando o ano na busca de aliados para as próximas eleições presidenciais. Após o escândalo nacional com o chefe da legenda, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, o executivo estadual projeta futuras alianças e reforça a resistência contra o governo atual.

De acordo com o deputado estadual José Ricardo, o planejamento das atividades nacionais e regionais para o ano que vem já foi feito pela sede do partido, em São Paulo, e pelas regionais.

“Vamos apresentar as propostas regionais para o plano do governo Lula nos próximos meses e reiterar esta pauta quando ele fizer a Caravana das Águas na região Norte, que deve ocorrer em março”, afirmou.

Leia também: Projeto prevê oportunidade do primeiro emprego na Assembleia do AM



Por conta da aceleração do processo judicial de Lula na operação Lava-Jato, com audiência programada para 24 de janeiro, em Porto Alegre, a visita do parlamentar na região Norte foi adiada mais uma vez. Isso levou as executivas do grupo político em todo o país a começarem uma campanha de mobilização, alegando perseguição contra o parlamentar.

O executivo pretende implantar, até as eleições do ano que vem, 1000 comitês de base para o governo Lula | Foto: Marcelo Cadilhe

Candidaturas



José Ricardo disse que o diretório estadual do PT ainda está em fase de planejamento para o quadro regional de deputados estaduais e federais para a próxima campanha, sendo o nome do deputado, um dos possíveis representantes do Estado para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília.

Ele revelou ainda que a indicação do PT a vaga do Amazonas no Senado pertence ao deputado Francisco Praciano, eleito duas vezes como deputado federal nos anos de 2006 e 2010 pela bancada.

O ex-deputado João Pedro frisou a indignação contra as autoridades judiciais do país. “Temos uma história de perseguição radical aos maiores políticos do Brasil e é isso o que acontece exatamente com Lula. Sem ele, o golpe presidencial vence na política e não podemos deixar impune esta causa”, rebateu.

José Ricardo finalizou revelando a posição do partido sobre a terceira fase da Operação "Maus Caminhos’" recém deflagrada, onde culminou com a prisão do ex-governador do Amazonas, José Melo. “Sempre enxergaram os problemas, mas deixavam de lado essas coisas. Situações assim ocorrem por não haver a devida fiscalização e transparência em nosso governo”, ressaltou.

Plano Inclusivo

Questionado sobre a apresentação das necessidades amazonenses ao plano do Governo Lula, José Ricardo afirmou que pretende incluir os municípios do interior de forma massiva no cenário industrial econômico. "A ideia sempre foi aproveitar a nossa matéria-prima, fortalecendo nossa região. Com a renovação da Zona Franca de Manaus para mais 50 anos, pretendemos acrescentar ao Amazonas a inclusão de todo o seu povo no mercado", falou.

Implementação de fibras óticas para ampliar a telefonia e a internet de banda larga aos municípios do Estado são algumas das propostas do partido, assim como a construção de novos polos industriais. Cidades como Parintins, Itacoatiara e Urucurituba estão previstas para a visita de Lula, que também estão na pauta de desenvolvimento do grupo.

Comitês Populares

O executivo estadual afirmou que pretende implantar, até as eleições do ano que vem, 1000 comitês de base para o governo Lula no Amazonas. A primeira unidade será inaugurada no bairro de Petrópolis, Zona Sul. O comitê do Sindicato Popular em Parintins também está previsto na lista de implementação, que deve ocorrer nas primeiras semanas de 2018.

Leia mais

José Melo realizou movimentação financeira incompatível com a renda, aponta investigação

Teve o celular roubado no centro? SSP prende quadrilha especializada nessa prática

Ex-primeira-dama do AM comparece para depor na sede da PF