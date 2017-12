Justiça Federal concede liberdade a Zaidan, Mouhamad, Duarte e Keytiane

Presos na operação "Custo Político" da Polícia Federal, realizada no último dia 13, o ex-secretário Raul Zaidan (Casa Civil), o empresário Mouhamad Moustafa, Keytiane Evangelista e José Duarte dos Santos Filho foram soltos na manhã deste sábado (23).

O empresário e dono do Instituto Novos Caminhos, Mouhamad Moustafa, é apontado como executor do esquema de propina no Governo do Estado. José Duarte é ex-secretário executivo da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) durante a gestão do ex-secretário da Saúde, Wilson Alecrim. Keytiane Evangelista, também chamada de "mulher do orçamento", era servidora da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

A decisão da soltura foi tomada pelo juiz Wendelson Pereira Pessoa, que negou o pedido da PF de converter a prisão temporária deles. O grupo estava mantido em custódia no Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM II), localizado no km 8 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista.

De acordo com a legislação, a prisão temporária tem um prazo de até cinco dias, podendo ser prorrogado por mais cinco.

Na decisão, o juiz destaca que nenhum repasse a Raul Zaidan foi identificado em meio às provas colhidas na operação "Maus Caminhos" e que são necessários elementos mais robustos para comprovar a influência do ex-secretário executivo sobre os outros secretários.

O ex-governador José Melo, preso na última quinta-feira (21), e os ex-secretários Afonso Lobo (Fazenda), Pedro Elias (Saúde) e Evandro Melo (Casa Civil) seguem presos preventivamente no CDPM II.

