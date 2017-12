Ex-governador José Melo pode sair da prisão para passar Réveillon em casa

O prazo para a prisão temporária do ex-governador José Melo (Pros), suspeito de atuação criminosa, identificada durante a "Operação Custo Político", encerra nesta terça-feira (26). As informações foram repassadas pela assessoria de comunicação do Ministério Público Federal do Amazonas (MPF-AM).



Segundo o órgão, foi solicitado à Policia Federal um pedido de conversão da prisão temporária para preventiva. A assessoria informou, no entanto, que não houve resposta se o documento foi ou não analisado, esclarecendo que o pedido ainda pode ser visto nesta terça-feira. Caso for aceito, a liberdade do ex-governador pode ser impedida.

Ainda segundo o MPF, não houve nenhum pedido para prolongar a prisão temporária de Melo para mais cinco dias, o que ainda pode ser realizado como um aval, caso a prisão preventiva for negada.

O ex-governador José Melo foi preso no dia 20 dezembro pela Polícia Federal, durante a segunda fase da operação ‘Maus Caminhos’, intitulada como operação ‘Custo Político’, que apura os desvios de recursos públicos da pasta de Saúde do Estado. Segundo as investigações, o valor do desvio é equivalente a R$ 110 milhões.

