José Melo tem prisão temporária prorrogada e continua no CDPM2

A Justiça Federal acatou o pedido do Ministério Público Federal (MPF-AM) e prorrogou por mais cinco dias a prisão do ex-governador do Amazonas José Melo (Pros). Com a decisão, Melo continua preso no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM2), situado no Km 8 da BR-174.

A decisão foi proferida, na noite dessa segunda-feira (25), pelo juiz plantonista Wendelson Pereira Pessoa. O magistrado é o mesmo que converteu a prisão preventiva de Evandro Melo, irmão do ex-governador, em prisão domiciliar. Ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Wendelson também liberou no último dia 23 o médico Mouhamad Moustafá, acusado pelo MPF-AM de desviar mais de R$ 100 milhões da saúde pública do Amazonas.

A Secretaria de Administração Penitenciaria (Seap) informou que recebeu o documento com a decisão do juiz, nesta terça-feira (26). A prorrogação da pena começa a contar a partir desta quarta-feira (27) e encerra no próximo domingo (31), véspera de Ano Novo.

De acordo com a Seap, o ex-governador está em uma cela sozinho. Os ex-secretários, que ainda estão presos, estão no mesmo pavilhão que José Melo. Eles podem ter contato somente durante o banho de sol.

Leia também: PF prende ex-governador do AM José Melo em nova fase da 'Maus Caminhos'

O ex-governador José Melo foi preso no dia 20 deste mês pela Polícia Federal, durante a terceira fase da operação ‘Maus Caminhos’, intitulada operação ‘Custo Político’, que apura os desvios de recursos públicos da pasta de Saúde do Estado. Segundo as investigações, o valor do desvio é equivalente a R$ 110 milhões.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, José Melo recebia pagamentos periódicos dos membros da organização criminosa.

No dia 4 de maio deste ano, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassou Melo por compra de votos para a sua reeleição, em 2014. Em agosto, houve novas eleições no Estado, com a vitória de Amazonino Mendes (PDT).





Leia mais:

José Melo realizou movimentação financeira incompatível com renda, aponta investigação

Justiça Federal concede liberdade a Zaidan, Mouhamad, Duarte e Keytiane

Evandro Melo deixa prisão e passa Natal em casa com tornozeleira eletrônica