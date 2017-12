Orçamento do Estado é definido na Aleam sob protestos

Depois de oito horas de discussões no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), foi aprovada a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2018 com 23 votos favoráveis e uma abstenção do deputado estadual José Ricardo (PT). Durante a votação ainda foi aprovada uma emenda aditiva da deputada estadual Alessandra Campelo (PMDB), que solicita escalonamento para a Polícia Civil, fardamento e reajuste salarial aos policiais militares.

A votação, que já havia sido adiada por duas vezes, ainda contou com a indicação de um recurso da base do governador Amazonino Mendes na Procuradoria da Aleam. Foi solicitado na ocasião que as emendas do Executivo Estadual fossem terminativas, impedindo novas discussões em plenário.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Em esclarecimento sobre o recurso, o presidente David Almeida (PSD) explicou que a Casa Legislativa procurou entrar num consenso com a base e finalizar a votação da melhor forma. "O recurso excluiu apenas as emendas que não haviam sido votadas na quarta-feira (20). Mantendo por tanto o que foi aprovado", afirmou David.

Com a inclusão da emenda da deputada estadual Alessandra Campelo, a votação não foi interrompida, entretanto, os deputados da base governista, totalizaram 13 votos a favor da LOA 2018, seguindo as indicações do relator Josué Neto (PSD). Outros 10 parlamentares aprovaram o orçamento, mas solicitaram que a emenda da única deputada do parlamento, que propõe o escalonamento, reajuste e fardamento para policiais civis e militares, fosse incluída.

IPVA

Também foi aprovado em plenário, o Projeto de Lei nº 230/2017, oriundo da Mensagem Governamental nº 95/2017, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Até a última quarta-feira (20), a redação da matéria incluía apenas os veículos de transporte coletivo público e urbano convencional para o prazo de 10 anos. Porém, após um pedido de vistas do deputado estadual Serafim Correa (PSB), a matéria foi reajustada para o período de quatro anos, gerando o benefício para todos os meios de transportes públicos cadastrados na Prefeitura de Manaus.

Protesto



Após a votação, professores da Secretaria do Estado de Educação (Seduc), fecharam a frente da Assembleia Legislativa, em protesto pela rejeição de uma emenda proposta pelo deputado estadual José Ricardo (PT), que beneficiaria a categoria com o reajuste salarial.

Jonas Araújo, que é representante do movimento "Vem pra rua pela educação", afirmou que os protestos vão continuar a partir do ano que vem. "Assim que o ano letivo iniciar, iremos às ruas e protestar contra esta decisão da Aleam de não reajustar os salários dos professores. Os educadores estão há quatro anos sem receber data-base. Isto é uma vergonha para a educação do Estado", disse o professor de história

Em resposta, o líder do governo, deputado estadual Dermilson Chagas (PEN), afirmou que as intenções do Estado não são de prejudicar nenhum servidor. O Amazonas está procurando ajustes em benefício de todos.

"Infelizmente o Estado foi recebido com vários problemas financeiros e vários escândalos que vem sendo noticiados. Não podemos ser levianos com os funcionários públicos. E temos que pensar que todos merecem ser vistos de igual modo, sejam eles da educação, da segurança ou saúde".

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Após veto, professores fecham avenida e impedem saída de deputados

Mulher é agredida e encontrada ensanguentada em quarto de pousada

Polícia investiga assassinato de passageira da Uber em Manaus