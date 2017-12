José Melo é solto na surdina e gera revolta em familiares de presos

Melo deixou o CDPM 2, na BR-174, em um comboio de 7 carros de luxo | Foto: Janailton Falcão

O ex-governador do Amazonas José Melo (Pros) foi solto, na manhã desta quarta-feira (27), por volta das 10h, do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) 2, localizado na BR-174 (Manaus-Boa Vista), após o juiz Ricardo Salles, da 3ª Vara da Justiça Federal do Amazonas, conceder revogação da prisão temporária.



A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), informou que Afonso Lobo, ex-secretário da Sefaz, e Wilson Alecrim, ex-Susam, deixaram o presídio junto com o ex-governador após receberem, também na noite desta terça-feira (26), a conversão da prisão preventiva para domiciliar, concedida pelo juiz Federal Wendelson Pereira.

Este também foi o mesmo juiz que determinou a prisão domiciliar do irmão de Melo, Evandro Melo, no último domingo (24).

O juiz Ricardo Salles concedeu a revogação da prisão temporária | Foto: Janailton Falcão

Familiares de presos se revoltaram com a liberdade dos mesmos. Um deles disse: "tem gente que roubou uma carne ou um celular e vai apodrecer aí dentro. Já eles roubaram milhões e ficaram presos apenas sete dias", criticou.

Uma mulher, que não quis ser identificada, destacou a diferença que os presos comuns têm em relação a presos que são "famosos".

"Se fosse um pobre vinha no camburão da Rocam, se queimando todo. Já eles [políticos] entram e saem em carros de marca. Isso é uma vergonha", relatou.

