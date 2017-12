'Não há necessidade de detenção', diz advogado de José Melo

Filipe de Freitas, que atua como advogado do ex-governador do Amazonas, José Melo (Pros) que foi preso na operação "Estado de Emergência", segunda fase da "Maus Caminhos", comentou com exclusividade ao Em Tempo, nesta quarta-feira (27), sobre os argumentos que foram utilizados para que a liberdade do ex-governador do Amazonas fosse concedida, na noite desta terça-feira (26).



Ele deixou o presídio na manhã de hoje após ter passado sete dias em prisão temporária no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) 2, localizado na BR-174 (Manaus-Boa Vista).

Segundo o advogado, como a operação ainda está em processo investigativo, não há necessidade de prisão temporária do ex-governador e os procedimentos de defesa já vêm sendo realizados desde o dia 21 deste mês, data em que José Melo foi preso pela Polícia Federal e encaminhado ao CDPM 2.

"É importante esclarecer que a prisão dele foi temporária e apenas para investigação. Não há nem sequer o indiciamento dele, pois ele não é réu ainda. Essa prisão temporária foi apenas para garantir que esta investigação ocorresse normalmente. Melo respondeu todas as perguntas do delegado e não houve mais motivos para mantê-lo em cárcere", destacou o advogado.

Enquanto as restrições voltadas para liberdade do ex-governador, o defensor destaca que o passaporte de Melo está em poder da Justiça Federal do Amazonas e que o cliente não pode se descolar da cidade sem aviso prévio ao colegiado, com acesso livre apenas em Manaus e ao município de Rio Preto da Eva (a 63 km de Manaus ), onde, segundo ele, também é local de uma residência do investigado.

A reportagem também falou com Francisco Charles, o advogado de Evandro Melo, irmão do ex-governador, que solicitou a conversão da prisão preventiva para domiciliar, concedida na véspera de Natal. Ele alega que em breve entrará com recursos para solicitar a liberdade de seu cliente, mas não comentou sobre datas.

