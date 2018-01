Novo presidente do Coren é empossado na Aleam

O novo presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), Sandro André, foi empossado, na terça-feira (2), no Auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Na ocasião, também foi apresentada a nova diretoria do órgão, que atuará até 2020.

Além do presidente eleito, compuseram a mesa da sessão solene, a diretora da Escola Superior de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a professora Nair Chase da Silva; o presidente da Associação Brasileira de Enfermagem (Aben), Esron Soares Carvalho Rocha e a primeira doutora em Enfermagem do Amazonas, Valdelize Elvas Pinheiro. A cerimônia oficializa a nova gestão e marca a abertura do trabalho anual.

Em agradecimento ao apoio recebido de seus familiares, conselheiros, colegas de profissão, Sandro André confirmou seu compromisso com a categoria, prometendo trabalhar não só pela enfermagem na capital, mas no interior também. Ele enfatizou os trabalhos da classe, mediante uma fiscalização atuante e eficaz. “A responsabilidade está sobre nossos ombros e não nos eximiremos dela”, completou.

Solenidade ocorreu no Auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). | Foto: Divulgação

Durante o seu discurso o presidente destacou a importância da classe para a população. “Quando todos dormem, quando todos se recolhem, fica a enfermagem. Continuaremos sendo os olhos daqueles que não podem ver, a boca daqueles que não podem falar, as mãos dos que não podem pegar, os pés dos que não podem caminhar”, finalizou Sandro.







