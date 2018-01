Jogar lixo nas ruas de Manaus agora é crime e você pode ser multado

Manaus - O prefeito Arthur Neto (PSDB) sancionou, na tarde desta segunda-feira, duas leis municipais que irão impactar no desenvolvimento da cidade, como a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho e conscientização para a manutenção da limpeza pública. Tratam-se das leis 116/2017, de autoria do vereador Plínio Valério (PSDB), que garante multa ao indivíduo que for flagrado jogando lixo em via pública e a lei 2.261/2017, que assegura vagas para pessoas com deficiências (PCD), em órgãos da administração pública de Manaus.

Para o vereador Plínio, a sanção de seu projeto de lei é uma medida para quem não possui educação doméstica. “Se não tem (educação), paciência. Essa lei não vem para multar e, sim, para assustar e fazer com que as pessoas tenham hábitos de educação”, disse.

Sobre a lei de incentivo à inserção de PCDs no mercado de trabalho, o prefeito Arthur disse que o ideal é não haver necessidade de uma determinação como está, mas acredita que será uma iniciativa positiva para a cidade. “Em certas cidades não há necessidade, mas é necessário ter em cidades como São Paulo e Manaus”, comentou.

