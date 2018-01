PR aposta em Alfredo Nascimento e Marcelo Ramos para o Congresso

Manaus - O PR vai disputar a eleição deste ano com um candidato ao Senado, pelo menos um candidato a deputado Federal e uma chapa de 36 deputados estaduais. Futuramente, o partido deverá definir o candidato a governador que irá apoiar. O anúncio foi feito pelo presidente do PR no Amazonas, deputado Alfredo Nascimento, na noite desta quinta (11), no primeiro encontro do ano da Juventude do PR, na sede do partido na Zona Centro-Sul da capital.

Nascimento anunciou sua pré-candidato ao Senado e Marcelo Ramos, presidente do Diretório de Manaus, revelou que é pré-candidato a deputado federal. “O nosso partido, que é o quinto maior do país, disputará eleição com um time forte com todas as condições para ampliarmos nossa representação no Congresso Nacional e duplicarmos nossa bancada na Assembleia Legislativa”, disse Alfredo.

Alfredo disse que seu currículo o credencia a disputar uma das duas vagas ao Senado, cargo que já ocupou no período de 2006 a 2014. “Fui superintendente da Suframa, secretário de Estado, vice-governador, prefeito eleito duas vezes, ministro de Estado, senador e deputado federal em mais de 30 anos de vida pública", pontuou.

Marcelo Ramos, depois de disputar três eleições para cargos majoritários, vai concorrer este ano à Câmara Federal. “O PR vem crescendo consistentemente a cada eleição e para este ano temos metas claras de fortalecimento do partido, não só mantendo o nosso espaço na Câmara Federal, mas também reconquistando uma cadeira no Senado e elegendo uma grande bancada na Aleam”, destacou Marcelo Ramos.

O PR manterá sua marca de mobilização de seus filiados tanto da capital quanto do interior com encontros frequentes para debater os melhores caminhos para o partido. “Este encontro com a Juventude foi o primeiro de muitos que teremos até a eleição. No dia 18 será a reunião com o PR Mulher, na semana seguinte, dia 25, com os pré-candidatos e depois teremos o encontro municipal e em fevereiro, o encontro estadual”, antecipou Marcelo Ramos.

Edição: Lívia Nadjanara

