‘Eu marcho contra metade do mundo’, diz prefeito de Manaus

Manaus - Aos 72 anos, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, se prepara para enfrentar uma grande batalha política: a eleição interna do PSDB, que vai escolher o candidato do partido para a Presidência da República. Firme no propósito, ele luta para ser o nome da legenda no pleito de outubro.



Se isso se concretizar, Arthur renuncia ao mandato na prefeitura dentro de três meses, transferindo-o ao vice-prefeito, Marcos Rotta. Caso contrário, mantém-se no cargo, encerrando sua carreira política em 2020.

EM TEMPO – O senhor foi o primeiro político do PSDB a externar o desejo de disputar a Presidência da República pela legenda. Há alguma resistência interna a sua pré-candidatura?

Arthur Neto – Eles apoiam coisas inaceitáveis. Propus que fossem realizados dez debates, eles querem cinco, e agora estou tentado para que sejam realizados seis. Pedi a eles que não fiquem tomando decisões sem me consultar, porque não são o Supremo Tribunal Federal (STF) para decidir em última instância. Na questão dos debates, eles queriam excluir Manaus, a minha cidade e, São Paulo, o primeiro e maior colégio eleitoral do país da programação. Se eu estou convidando o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para vir debater na minha cidade, por que ele quer evitar que debata na terra dele? Sob quais critérios retiram estas capitais do evento das discussões?

EM TEMPO – Como vai ser sua agenda de pré-campanha rumo às prévias, sendo prefeito de uma cidade, e sem o risco de criar empecilhos eleitorais a uma eventual candidatura?

"Eu nunca vi nenhum candidato que empurre outro para frente. Mas, já me empurraram tanto para trás, que já está virando goleada”, declarou Arthur | Foto: Márcio Melo

AN - Farei as atividades aos sábados e domingos. Inclusive, estou prejudicado de fazer esta campanha. Já existe o dinheiro destinado para a divulgação das prévias, verba que deveria ser dividida igualmente, inclusive, para o presidente do partido, (Geraldo) Alckmin, também presidenciável. Isso mostra a inconveniência de termos um presidente assim, que é candidato. Eu nunca vi nenhum candidato que empurre outro para frente. Mas, já me empurraram tanto para trás, que já está virando goleada. Não ia ter prévia. Agora vai ter prévia. Não ia ter debate, já aceitam cinco e eu estou lutando por seis.

Leia também: Arthur Neto enfrenta Alckmin nas prévias do PSDB no dia 4 de março

EM TEMPO – O senhor havia afirmado, ano passado, que renunciará ao cargo de prefeito para disputar a eleição de 2018. Mas, somente para a Presidência da República?



AN – Somente se eu for escolhido. Esta é a única hipótese de eu sair da prefeitura. E, como candidato à Presidência da República, eu não tenho nenhum susto quanto a competência do vice-prefeito Marcos Rotta (PSDB). Ao contrário, a prefeitura está com tantos indicadores positivos quanto a questão fiscal, e recebendo prêmios, de forma que ele a receberá com pleno equilíbrio institucional. Rotta está muito bem no papel de vice-prefeito. Ele tem sido um batalhador. Eu já cumpri 5 anos de mandato. E, não sou candidato a nada mais na minha vida a não ser a presidente da República e é por uma razão simples: se não me quiserem, eu fico na minha prefeitura até o final do meu mandato.

EM TEMPO – Como um presidente da República nortista pode favorecer o desenvolvimento do Amazonas e da Amazônia?

‘Vencer as prévias é uma tarefa gigante’, disse Arthur sobre disputa para presidente do Brasil | Foto: Márcio Melo

AN – Aqui, nós ficamos o tempo todo pedindo recurso e, os recursos só vêm para cá quando sobram, isso é uma questão complicada. Enquanto estou brigando pela implantação do BRT, já vimos milhões serem encaminhados para outras cidades, que já possuem estes modelos de transporte. Depois a culpa é sempre do prefeito, como se eu tivesse dinheiro no caixa da prefeitura para construir o BRT. Eu quero chegar em duas ocasiões, uma para dizer, na pré-campanha, que o Amazonas e Manaus existem e que a Amazônia também, além de ser fronteira de desenvolvimento. Somos a região mais estratégica do país. Não é à toa que está aqui o exército mais forte do país, o Comando Militar da Amazônia (CMA). Mais numeroso, mais armado, mais próprio, para protegermos a fronteira. Ignorar isso é uma alienação do Brasil muito grande, que quero ajudar a desfazer nesta campanha. Nós não tratamos mal quem se aliena, mas tiramos o alienado da alienação. A verdade é essa, a minha cidade é tão importante quanto São Paulo. Cidade grande como São Paulo, existem várias no exterior, mas a Amazônia é uma só.

EM TEMPO – Quais os maiores desafios para avançar nas prévias?

AN – Vencer as prévias é uma tarefa gigante. Eu marcho contra a metade do mundo. Eu chego a achar que as pessoas preferem perder para alguém parecido com elas, do que perder para alguém que eles entendem que seria uma surpresa. Eu fico tranquilo, entendendo que eles acham que são o patriarcado grego e estão no topo da cadeia alimentar. Eu quero provar, nos debates, que não é verdade isso, quero deixar claro que a militância do partido, se ela quiser votar, ela não vai votar na mesmice.

EM TEMPO – Em quais tipos de abordagens, o senhor acredita ser favoráveis ao seu desempenho nas prévias?

AN - Sou a favor da união homoafetiva e de um projeto de segurança que separe drogas leves das pesadas. Ele (Geraldo Alckmin), se vir aqui, não vai dizer nada sobre isso. Sobre a questão das drogas, é necessário causar um rombo nos cartéis e tratar o assunto como política pública. A intenção é legalizar as dosagens decrescentes. Isso, ele poderia ter feito em São Paulo, acabar com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e não fez. Além disso, sou contra a pena de morte. Isso é coisa do “mito” (Jair Bolsonaro).

Leia mais

Movimento no Rio busca apoio a Arthur Neto na corrida para o Planalto

Em enquete de redes sociais, Arthur Neto supera Alckmin e João Doria na preferência de eleitores

Arthur sanciona 4 novas Leis e manda avaliar contratos de serviços