No Twitter, Arthur faz críticas a Alckmin sobre prévias do PSDB

Manaus - O prefeito Arthur Neto (PSDB) utilizou sua conta do Twitter, nesta terça-feira (16), para fazer críticas ao seu adversário nas prévias do PSDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Nos tuítes, o prefeito manauara destaca que vem pressionando Alckmin, desde agosto do ano passado, para as prévias - que estão previstas para iniciarem no dia 4 de março e irá definir o candidato da sigla tucana para as disputas presidenciais deste ano.

Segundo ele, o governador paulista aceitou ainda em setembro realizar os primeiros debates. Em uma das publicações, Arthur fala de ética ao se referir a campanha de Alckmin.

| Foto: Divulgação





Arthur também relata em suas postagens que está sofrendo dificuldades para conseguir informações do governador de São Paulo e há pouco tempo para a preparação. A legenda tem menos de dois meses para realizar os debates, que antes eram realizadas em 10 confrontos. Alckmin aceitou apenas 5 e eles não serão feitos em Manaus ou São Paulo, cidades onde os dois atuam.



As publicações ainda sinalizam possível medo do tucano paulista em realizar debates no AM e SP | Foto: Divulgação





"Ele acha que não tem problema ele ser presidente do PSDB e ser pré-candidato à Presidência da República. Se sobra ética aí, eu não sei", disse o prefeito em uma de suas postagens alfinetando o concorrente.

