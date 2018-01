Arthur abre os trabalhos no legislativo no dia 5 de fevereiro

Manaus - Está prevista para o dia 5 de fevereiro, a ida do prefeito Arthur Neto (PSDB) na Câmara Municipal de Manaus (CMM), para dar início às atividades legislativas dos vereadores na casa. E, como realizado nos anos anteriores, o prefeito dará as boas vindas para as atividades de 2018, com a leitura de uma mensagem do governo municipal que fará um balanço das atividades realizadas ao longo de 2017 e firmará compromissos para este ano.

De acordo com a assessoria de imprensa do prefeito, entre os destaques do balanço de gestão estará a austeridade fiscal do município, com o equilíbrio das contas públicas, assim como as ações de ajuda humanitária aos índios Warao, que levantaram ações de equipes sociais e de saúde do município, que ganhou o reconhecimento da Acnur/ONU no última dia 12 de janeiro deste ano.

O prefeito também lembrará de obras realizadas na infraestrutura da cidade que melhoraram o fluxo de trânsito, como as alças viárias implantadas em diversas áreas da cidade.

Na área da educação, o destaque do prefeito será para o empréstimo do Proemem, disponibilizado em julho de 2017 e que vai permitir a construção de escolas e a baixa no número de prédios que funcionam alugados como instituições de ensino.

Já o projeto Arboriza Manaus, que conquistou o total de 25 mil mudas plantadas na cidade será o destaque para a área ambiental da gestão municipal.

Também será vista como um ponto a mais para o prefeito, os avanços dos trabalhos realizados no Centro Histórico, com a entrega da Matriz revitalizada e a Lei de Incentivo à cultura.

Compromisso

Ainda segundo a assessoria, para este ano, na mensagem, o prefeito se comprometerá em melhorar o pacote de obras da infraestrutura da cidade para receber o inverno, além de ressaltar as atividades que serão exercidas este ano na área de habitação, como as obras do conjunto Residencial Manauara 2.

O texto também traz o reforço dos trabalhos deste ano nas ações de saúde com a entrega de mais estruturas de saúde pelos bairros.

Aleam

Na outra casa legislativa, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), tem previsão para iniciarem no dia 6 de fevereiro, a primeira terça-feira do mês. A reportagem do Em Tempo entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social do Estado (Secom), para obter informações sobre a mensagem que será lida pelo governador Amazonino Mendes (PDT), na abertura das atividades legislativas, porém foi informada que a mensagem "ainda está sendo preparada e que não teriam como adiantar nada no momento".

