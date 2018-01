Habeas corpus de José Melo pode ficar na geladeira após troca de juiz

O advogado José Carlos Cavalcante Júnior, que atua na defesa do ex-governador do Amazonas, José Melo (Pros), e da sua esposa Edilene Melo, informou nesta terça-feira (16) que o processo do político, que tramita no Tribunal Regional da 1ª Região, em Brasília, passa a ter como responsável o juiz convocado Leão Aparecido Alves, do TRF 1. Ele pode solicitar um novo prazo para analisar as provas do processo, que investiga a participação de Melo no esquema de desvio de dinheiro da saúde.

A alteração, segundo ele, ocorreu por conta de um despacho da desembargadora federal Mônica Sifuentes, responsável pelo tribunal, que informou, nesta manhã, que vai entrar de férias pelo período de 30 dias.

Cavalcante ainda destaca que, segundo o regimento interno, previsto no artigo 123, o comando judicial deveria ser substituído pelo desembargador mais antigo do TRF1, Mário César Ribeiro. Entretanto, o advogado afirma que ele também está de férias e tendo as atividades cobertas pelo juiz Leão Aparecido Alves.

Pedido

Na última sexta-feira (12), a desembargadora federal Mônica Sifuentes, do TRF 1, ainda chegou a despachar um pedido de habeas corpus ao ex-governador e sua esposa Edilene Oliveira, dando o prazo de 72 horas para análise.

Na Geladeira

De acordo com a defesa do casal, "já está tudo pronto e eles aguardam apenas pelo julgamento da solicitação". Uma equipe de advogados está em Brasília discutindo e tentando agilizar a decisão sobre o pedido de habeas corpus com o novo juiz. Entretanto, com a troca do magistrado, ele pode também solicitar um novo prazo para analisar as provas d o processo.

