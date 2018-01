Candidata a vice-prefeita de Novo Aripuanã desiste de candidatura

Município de Novo Aripuanã terá eleições suplementares | Foto: Assessoria/ Ministério Público do Amazonas

Novo Aripuanã - A candidata ao cargo de vice-prefeita de Novo Aripuanã, Arlene Cardoso de Santana (PSB), apresentou, no início desta semana, uma carta de cancelamento do seu registro de candidatura nas eleições suplementares deste ano junto à 29° Zona Eleitoral do município. O principal motivo da renúncia seria um pedido de impugnação feito por sua adversária, Jociane Souza (PSDB).



De acordo com a ex-candidata, o pedido de impugnação foi realizado baseado no fato de Arlene ser filha do ex-prefeito da cidade, Aminadab Meire Santana (PSD), que em outubro do ano passado foi condenado, pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE), por ato doloso de improbidade administrativa. Ele está inelegível por oito anos.

"Isso é uma perseguição. Se não houvesse essa denúncia, acredito que o Ministério Público nem teria se pronunciado. Eu nasci e me criei aqui. Jamais prejudicaria minha terra, quero o melhor para Novo Aripuanã", explica a ex-candidata.

Para substituir Arlene na chapa intitulada "Novo Aripuanã Vencerá", o ex-secretário de obras da cidade, Adriel Souza, entra para a disputa. A chapa tem como candidato ao cargo majoritário de prefeito Francinho Pinto do (DEM).

"Eu conto com o apoio dos meus parceiros. Eu pedi a renúncia para não entrar numa briga, que para mim não seria necessária. Mas isso não me esmoreceu, estamos nas ruas e na batalha", diz.

Essa foi a primeira tentativa de candidatura de Arlene. Até o fechamento desta matéria, o Em Tempo tentou contato com Jociane Souza, a adversária da chapa, mas obteve sucesso.

Relembre o caso Aminadab Santana

Em outubro de 2017, o Tribunal de Contas do Estado (TSE) negou o registro de candidatura de Aminadab nas eleições de 2016. Na época, foi determinado pelos juízes a realização de uma nova eleição.

A principal acusação contra o ex-prefeito foi de não apresentar documentos que comprovassem execuções de serviços contratados pela prefeitura e de não formalizar o processo de licitação na aquisição de peças para consertos em veículos também da prefeitura.

Aminadab ainda entrou com recurso para recorrer da decisão, porém, ele teve o recurso negado e continua inelegível.

Edição: Bruna Souza

