Presidente do Coren-AM quer resgatar a valorização do enfermeiro

Manaus - Eleito com 1,6 mil votos para o triênio 2018-2020 na presidência do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren–AM), o enfermeiro Sandro André Pinto falou ao Em Tempo sobre os desafios e expectativas da nova gestão e, uma delas, é reforçar a fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na capital e interior, inclusive nos municípios mais longínquos.

Além disso, o dirigente afirmou que uma das metas é trabalhar pela valorização dos mais de 40 mil profissionais que atuam no Estado.

EM TEMPO – Como surgiu o interesse em representar o conselho?

Sandro André Pinto - Desde o início da minha caminhada na categoria, temos lutado por melhorias coletivas. Quando nos envolvemos na política da classe, percebemos o que precisa ser melhorado, e foi assim que montamos uma equipe e conseguimos vencer a eleição. Como todo cargo político e público, você tem que querer. Temos uma equipe coesa e com vontade de trabalhar para melhoria da saúde.

EM TEMPO - Quais as primeiras medidas tomadas ao assumir a gestão?

SAP – Primeiro, precisávamos entender como funcionava a gestão como um todo, tomar nota de tudo o que precisamos saber para conduzir o conselho. Numa gestão pública, existem órgãos aos quais precisamos prestar contas, como por exemplo o Conselho Federal de Enfermagem e o Tribunal de Contas da União (TCU). Temos que profissionalizar a gestão, então temos que saber o que funciona, o quantitativo de empregados, colaboradores, a qualidade dos serviços prestados aos profissionais da enfermagem e se o número de profissionais dentro do Coren está na média exigida. Nossa gestão funciona como uma engrenagem: primeiro nos organizamos internamente, para que possamos devolver aos profissionais da enfermagem do Amazonas um bom serviço.

EM TEMPO - Que tipos de desafios e dificuldades o senhor já conseguiu identificar desde que assumiu a presidência?

SAP - É importante termos em mente os desafios da nossa categoria. São 40 mil profissionais no Estado do Amazonas, presentes em 62 municípios, e há um sentimento de desvalorização. O salário ainda não é o melhor para a categoria, há sobrecarga de trabalho, baixo dimensionamento de pessoal e isso interfere diretamente na qualidade do atendimento à nossa população. Nossos desafios são gigantes e daremos prioridade aos mais urgentes.

EM TEMPO - Já existe um plano de gestão para 2018?

SAP - Sim. Fizemos um planejamento durante a campanha e estamos acrescentando itens ao plano. Percebemos que a prioridade às vezes muda. A fiscalização, por exemplo, precisa acontecer de forma eficaz, no interior e na capital. Notamos que ela estava praticamente parada no interior e funcionando muito pouco na capital. Vamos priorizá-la, porque é ela que nos dá uma base e nos mostra quais precedências devemos ter.

EM TEMPO - A saúde está em evidência, principalmente depois dos escândalos de corrupção associados ao setor. Como o Coren dá suporte aos trabalhadores afetados pelos desvios de dinheiro e falta de pagamento?

SAP - É importante entendermos que nem todas as demandas são do conselho. Uma delas é o pagamento, que se trata de uma questão sindical. O que o Coren pode fazer é trabalhar em conjunto com os sindicatos para fortalecer isso. Hoje, nossa categoria não possui um piso salarial, por exemplo. Uma das nossas propostas é juntar o conselho e o sindicato, para formar uma base de apoio no que diz respeito à questão salarial.

Sandro falou como o Coren dá suporte aos trabalhadores afetados pelos desvios de dinheiro e falta de pagamento | Foto: Marcio Melo

EM TEMPO - Já houve algum tipo de diálogo com o sindicato para discutir essa parceria?

SAP - Sim. Muitas pessoas procuram o conselho sem saber que essa demanda não pertence a nós, mas estamos trabalhando para que essa parceria ajude a fortalecer o sindicato e traga benefícios à categoria.

EM TEMPO - O conselho tem algum tipo de controle ou poder de cobrança no que se refere à convocação de aprovados em concursos?

SAP - Não, mas pode ajudar por meio da fiscalização. Ou seja, podemos fazer um dimensionamento para verificar e apontar quantos profissionais atuam e quantos devem estar atuando naquele local. Identificamos, por exemplo, falta de enfermeiros em alguns hospitais do município, então vamos notificar a prefeitura.

EM TEMPO – O senhor comentou que a fiscalização no interior estava praticamente parada. Como o Coren pretende atuar nesses municípios?

SAP - Estamos organizando um cronograma de visitas que, primeiramente, serão feitas nos municípios mais próximos. Já temos uma lista e acredito que na próxima semana estaremos iniciando esse cronograma pelo município do Iranduba. Até o final da gestão, pretendemos alcançar o máximo de municípios possíveis, até os mais longínquos.

EM TEMPO - Que tipos de dificuldades esses municípios enfrentam?

SAP - Além da sobrecarga de trabalho, há também a falta de condições. Muitas vezes, faltam coisas básicas, como soro e gaze.

EM TEMPO - Esse ano teremos eleições. O que os próximos governantes podem esperar do Coren nesses 4 anos que estão por vir?

SAP - Espero que tenhamos um bom relacionamento. O conselho irá cumprir o seu papel de normatizar, disciplinar e, principalmente, fiscalizar o exercício da enfermagem no Estado do Amazonas. A atuação do conselho não é punitiva. Ela deve ser educadora.





