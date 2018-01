TJAM dá posse a 22 novos juízes nesta terça (23)

Manaus - A primeira Sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) será marcada pela posse de 22 novos juízes substitutos de carreira, aprovado no último concurso. A cerimônia ocorrerá no Auditório Desembargador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, do Centro Administrativo, anexo à sede do Tjam, localizado no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.



Depois da posse, os magistrados passarão por um curso de aperfeiçoamento onde aprenderão a utilizar os sistemas operacionais adotados pelo TJAM - eSAJ e o Projudi. Independente disso, já atuam em processos do interior.

Com este ato, a gestão do presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, cumpre a meta de nomear 48 novos magistrados para reforçar a 1ª instância da Corte Estadual amazonense, o que permitirá dotar a totalidade das Comarcas do interior de um magistrado titular, além de reforçar o trabalho de Varas da Comarca de Manaus.

