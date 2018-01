TRE-AM julga candidatos a prefeito de Novo Aripuanã

Novo Aripuanã - Das três coligações que disputam a eleição suplementar no município de Novo Aripuanã para a escolha do novo prefeito da cidade, apenas uma já foi deferida pela corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A chapa “Agora é Vez do Povo”, formada por Jocione Souza (PSDB) e Raymundo Sobrinho (PR), candidatos a prefeito e vice, respectivamente, está no páreo.

O pleito está marcado para o dia 4 de fevereiro e, a partir de amanhã, a Justiça Eleitoral deve iniciar o julgamento dos pedidos de registros de candidaturas das duas coligações restantes: a composta pelo MDB, os candidatos Hilton Laborda Júnior (prefeito) e Fábio Pinto (vice-prefeito), e a “Novo Aripuanã vencerá”, que possui as candidaturas de Franciney Pinto (prefeito –PSD) e Adriel Soares (vice-prefeito-DEM). Ambas já sofreram com substituições e aguardam o resultado favorável para continuar a disputa.

A primeira a realizar mudanças foi a chapa peemedebista, originalmente formada por Hilton Laborda Pinto e Cristiane Pinto, que teve o processo de registro de candidatura indeferido porque Hilton teve a desaprovação de contas no Tribunal de Contas da União (TCU).

Já Cristiane, irmã da atual prefeita interina da cidade e presidente da Câmara municipal, Neumice Regis Pinto, renunciou ao cargo. De acordo com o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, Cristiane estaria impedida de participar da disputa pelo fato de ter parentesco com a prefeita interina. Já a chapa “Novo Aripuanã vencerá” permaneceu como o candidato majoritário a prefeito e teve de substituir a candidata a vice-prefeita, Arlene Cardoso de Santana, por Adriel de Souza Soares.

De acordo com o secretário judiciário do TRE, Waldiney Siqueira, o impedimento aconteceu pelo fato de Arlene ser filha do ex-prefeito Aminadab Santana, cassado em outubro do ano passado, após ter seu recurso negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi condenado por improbidade administrativa pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e tentou reverter a decisão em instância superior, que foi negado.

“Ainda não saiu a sentença deste caso, amanhã (terça) será o último dia do prazo de contestação. Então, a partir do dia 24, os julgamentos pendentes já podem ocorrer”, acrescentou Waldiney.

O secretário judiciário do TRE informa ainda que, mesmo sem o julgamento, os nomes dos candidatos estarão nas urnas, que serão lacradas, na próxima segunda-feira (29). Mas, no sistema estão com o título “pendente de julgamento”. “Até o momento, todos estão na disputa”, frisou.

