TJAM abre ano judiciário e empossa 22 novos juízes

Manaus - Mais um ano judiciário inicia no Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), na manhã desta terça-feira (23), às 10h, com a posse de 22 novos juízes substitutos de carreira, que foram aprovados no último concurso público realizado pela Corte Estadual com nomeação no dia 28 de dezembro de 2017.

Além disso, o desembargador Flávio Pascarelli também irá nomear 48 novos magistrados para garantir o reforço da 1ª instância do júri, permitindo dotar a totalidade das Comarcas do interior e do trabalho das Varas da Comarca de Manaus.

O desembargador Flávio Pascarelli ainda destacou que esta é a maior movimentação de magistrados promovida na história do Poder Judiciário do Amazonas.

"Nós estamos muito satisfeitos em estar cumprindo mais este compromisso, que foi assumido no início de nossa gestão. Sendo que esta já pode ser a maior movimentação de juízes já realizada ao longo de 100 anos de Comarca no Estado do Amazonas", disse o desembargador.

A solenidade também contou com a presença do governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PDT), do deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), representando a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, Marco Aurélio Choy, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), João Simões e outras autoridades do Amazonas.

