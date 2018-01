Convictos de perdão, apoiadores de Lula continuam acampados em Manaus

Manaus - Com cartazes e faixas de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está sendo julgado nesta quarta-feira (24), manifestantes seguem em frente ao prédio da Justiça Federal no Amazonas, localizado na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. Mais de 100 pessoas acamparam, desde a noite de terça (23), no local e devem continuar até a decisão sobre o futuro de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre.



Policiais militares estão no local para qualquer eventualidade e resguardar o patrimônio púiblico. Além deles, agentes do Instituto Municipal de Engenharia de Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) também estão na área para controlar o trânsito.

Os manifestantes estão com vários cartazes | Foto: Wal Lima







De acordo com a secretária estadual de mulheres do Partido dos Trabalhadores (PT), Elisiane Andrade, o ato é em defesa da democracia, justiça e do direito de Lula ser candidato em 2018. Segundo ela, a quantidade de mobilizações no país mostra que a população ainda não se deixou enganar.

Julgamento



Os desembargadores estão julgando o recurso do ex-presidente Lula contra a condenação de 9 anos e seis meses a ele imposta pelo juiz Sérgio Moro na ação penal do famoso triplex do Guarujá (SP).

Edição: Bruna Souza

