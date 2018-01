Omar não se pronuncia sobre quebra de aliança com Amazonino

Manaus - Os primeiros 26 dias do ano já estão dando o que falar nos bastidores da política amazonense. Em ano eleitoral, vários comentários surgem na "praça", entre eles há especulações de que o senador Omar Aziz (PSD) teria quebrado a aliança com o governador Amazonino Mendes (PDT).



O motivo, segundo os rumores, seria que o senador teria ficado chateado com uma declaração feita por Amazonino, afirmando que, se por algum motivo desistir da reeleição, indicará seu vice, Bosco Saraiva (SD), como candidato. O conflito seria pelo fato do governador não o ter consultado antes da declaração.

Por telefone, o secretário geral do Partido Social Democrático (PSD), Paulo Radin, negou as especulações e destacou que tudo não passa de rumores. “No PSD nós temos uma expansão de comentários políticos, mas a única posição válida é a do presidente estadual do partido, o senador Omar Aziz. Mas posso assegurar que as coisas continuam dentro da normalidade”.

Diante da afirmação, o Em Tempo procurou a assessoria de comunicação do senador, porém a assessoria negou comentários sobre o assunto. O PDT não se pronunciou ou atendeu as ligações da reportagem.

Para o deputado estadual Josué Neto (PSD), que é aliado dos dois parlamentares no meio político, o rumor de desavença ocasiona numa consequência boa para o Estado, mas, que "entende que os dois juntos são vencedores e que deveriam dialogar mais e entrar num consenso.”

Em caso de confirmação da quebra de aliança entre Omar e Amazonino, os nomes que aparecem na sequência como possível nova aliança, é o deputado estadual David Almeida (PSD), que além de ser do mesmo partido que o senador, atuou no comando do Estado entre maio e início de outubro, em mandato interino, e conquistou uma forte corrente política. Também é quase certo que ele seja um dos candidatos neste ano para o governo do Amazonas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do deputado, mas não obteve posicionamento sobre a questão, pois ele estaria em translado no interior do Estado, com destino ao município de Manicoré (a 330 km de Manaus), com baixo sinal de telefonia.

Além de David, alguns blogs também afirmam que Eduardo Braga (PMDB) e Alfredo Nascimento (PR) estariam na lista de possíveis aliados. Nenhum dos parlamentares atendeu as ligações da reportagem para falar sobre o assunto.

Omar e Amazonino

Omar foi o principal articulador para o retorno de Amazonino Mendes para o Governo do Amazonas, nas eleições suplementares do ano passado. Mas que não se pode esquecer, é que a aliança política entre os dois já dura quase 28 anos. Quando o atual senador ingressou num grupo liderado em 1990, por exemplo, ele escolheu um que era liderado por Amazonino. Quatro anos depois, ele se elegeu para deputado estadual pelo PPR, mesmo partido de Amazonino, que na época também se elegeu como governador do Amazonas, e ambos discutiam o futuro do Estado.

No ano de 2002, após a indicação de Amazonino, Omar Aziz ingressou na chapa de Eduardo Braga, como vice-governador, onde após vencerem a eleição, manteve a chapa até 2010, onde, Omar assumiu o comando do Estado com a renúncia de Braga em 2010, quando o peemedebista decidiu entrar na disputa para o Senado Federal.

Durante a campanha municipal de 2008, eles ficaram em lados opostos no primeiro turno da disputa, onde, Omar contou com o apoio de Alfredo Nascimento e Eduardo Braga. Entretanto, após perder a disputa e não ir para o segundo turno, ele optou por apoiar seu antigo companheiro de jornada política, que venceu Serafim Corrêa com maioria dos votos.





