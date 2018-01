Lula desembarca em março no Amazonas

Deputado Sinésio Campos (PT-AM) e Gleisi Hoffman, presidente do PT nacional | Autor: Reprodução

Manaus - Após 24 horas, da decisão do Tribunal Regional Federal da 4º região (TF4), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi aclamado na manhã desta quinta-feira (25), como pré-candidato à presidência da república, durante a reunião ampliada da comissão executiva nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), realizada na Sede Central Única dos Trabalhadores (CUT), em São Paulo.



De acordo com o deputado Sinésio Campos (PT), que esteve com ex-presidente durante a votação do recurso do petista, julgada em segunda instância por três desembargadores, na sede do tribunal federal, em Porto Alegre. Sinésio afirmou que Lula continua entusiasmado com a candidatura nas eleições deste ano. Ainda segundo deputado, durante uma conversa com a Presidente nacional do PT, Senadora Gleisi Hoffmann, ela garantiu que ex-presidente deve visitar o Amazonas no mês de março.

Deputado Sinésio Campos esteve com o ex-presidente durante votação do recurso do petista | Foto: Divulgação

“Durante a reunião da executiva, onde estiveram presentes vários governadores, deputados e senadores, a senadora Gleisi colocou o nome de Lula como pré-candidato e foi aclamado por todos como candidato do PT nas eleições que vão ocorrer neste ano. Durante uma conversa com a Senadora ela disse que a caravana do Lula vai continuar agora nos mês de janeiro e fevereiro no sul do Brasil. Em março o ex-presidente deve visitar o Amazonas juntamente com a caravana”, explicou o ex-presidente.

Campo disse ainda que, apesar da condenação o ex-presidente continuara lutado pela classe trabalhadora e não cederá ao golpe que está tentado ser ampliado durante as eleições deste ano.

“Acompanhei as manifestações pela televisão e todas ocorreram de maneira pacifica mostrando que todos estavam lá em busca da democracia. As manifestações contra o ex-presidente em todo o Brasil teve uma baixa adesão, poucas pessoas foram às ruas contra o Lula”, finalizou o deputado.