Mesmo sem Amazonino, PDT 'arruma casa' para eleições de 2018

Manaus - O presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carlos Lupi, foi recebido na noite desta quinta-feira (25) por filiados e simpatizantes na sede da sigla em Manaus, localizado na rua Constelação da Ursa Maior, no Aleixo, Zona Centro-Sul.

Durante o evento, Carlos Lupi falou sobre prévias do partido para as eleições de 2018, além de comentar uma possível reeleição do atual governador do Amazonas, Amazonino Mendes, que não compareceu a reunião.

"A nossa intenção é eleger dois deputados federais, três a quatro estaduais e também reeleger o governador Amazonino", explicou o presidente nacional.

Lupi ainda registrou que o Estado deve ser uma boa base para as eleições presidenciais. O presidente estadual do PDT, deputado federal Hissa Abrahão, explicou que é um prestígio receber o presidente nacional do partido na capital amazonense. Ele espera viabilizar um projeto local com a possível reeleição de Amazonino.

"É claro que o tempo do governador é um, o de gerir, de executar e administrar. O tempo do partido é outro, é o de insistir que ele venha para a reeleição", completou Hissa.

Ele ainda enfatizou que durante 3 meses o governo de Amazonino Mendes conseguiu concretizar o slogan de campanha, que foi de "arrumar a casa".

"Amazonino está conseguindo equilibrar as contas do Estado e dando um jeito na segurança pública do Amazonas. É possível ver mais viaturas nas ruas. O governador está dando à população a sensação de segurança merecida".

