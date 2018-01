Polícia Federal divulga esquema de corrupção usado na Maus Caminhos

Manaus - A Polícia Federal do Amazonas indiciou, nesta terça-feira (30), o ex-governador José Melo (Pros), sua mulher, a ex-primeira-dama Edilene Oliveira, e os ex-secretários estaduais Afonso Lobo, Evandro Melo (irmão do ex-governador), Pedro Elias e Wilson Alecrim. Melo, Edilene e os quatro ex-secretários foram indiciados pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.



Os relatórios conclusivos dos inquéritos policiais referentes aos processos das Operações Estado de Emergência e Custo Político, desdobramentos da Operação Maus Caminhos, foram encaminhados no dia 16 (Custo Político) e 25 (Estado de Emergência) à juíza federal Ana Paula Serizawa, da 4ª Vara da Justiça Federal.

Se aprovado, o documento segue para o Ministério Público Federal (MPF), que decide se irá ou não apresentar denúncia contra os acusados, que estão presos desde o ano passado. Melo e Edilene tiveram a prisão preventiva decretada no dia 4 deste mês. Todos estão nos Centros de Detenção Provisória (CDPs), que fica no Km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).



De acordo com o relatório da PF, que o Em Tempo teve acesso, durante a Operação Custo Político, foram reunidos elementos suficientes que apontam que José Melo “não somente tinha conhecimento do esquema criminoso, como também recebia vantagem indevida, para manter o esquema, e permitir que ele se desenvolvesse livre da fiscalização e do controle estatal”.

O documento, assinado pelo delegado da Polícia Federal, Alexandre Teixeira dos Santos, ainda consta o possível envolvimento do ex-governador José Melo com o irmão dele, Evandro Melo, que atuou no comando da Secretaria de Administração e Gestão (Sead), no esquema de organização criminosa. Pois, segundo o relatório, Melo pagaria um valor de R$ 300 mil mensal em propina ao irmão, conforme uma conversa que aparece nos autos do processo, entre Mouhamad Moustafa e sua advogada Priscila Marcolino.

Ex-secretário de administração, Evandro Melo, irmão do ex-governador, também foi indiciado | Foto: Divulgação

Além da quantia, Evandro Melo também teria recebido R$ 5,7 milhões de um montante de R$ 13,3 milhões, dividido entre os ex-secretários da Fazenda Afonso Lobo, de Saúde, Wilson Alecrim e Pedro Elias.



Afonso Lobo teria recebido cerca de R$ 2.250 milhões; Alecrim, R$ 3,6 milhões; e Pedro Elias, R$ 1,6 milhões.



Esquema na saúde



Com base nos crimes cometidos por empresários e agentes públicos, que foram descobertos pela Operação Maus Caminhos em 2016, deflagrados pela PF, MPF, Controladoria-Geral da União (CGU) e Receita Federal, o relatório ainda apresenta que, além da quantia paga ao irmão do ex-governador, também há a existência de fortes indícios para garantir o esquema de corrupção, em que José Melo teria desviado ao menos R$ 150 milhões da pasta de saúde do Estado.



Outra “carta na manga” do ex-governador, para garantir o sucesso na organização criminosa, seria a manutenção de secretários estaduais em locais estratégicos do governo do Amazonas, o que resultaria em mais desvios da saúde.



Defesa



O advogado do ex-governador, José Cavalcanti Júnior, alegou que apesar de apresentado o pedido, ainda não houve nenhuma movimentação no processo, e que, portanto, ainda não há nada o que ser apresentado como elemento de defesa.



“Se não existe no processo, não existe nada para mim. O que acontece é que a PF divulga o que vai fazer, antes de realizar de fato algum pedido. Eles só querem marketing”.



Ele também afirmou por telefone, que a PF não necessita de análise e autorização da Justiça Federal para entrar com pedido de indiciamento.



“Não entendi o porquê desse pedido de análise. Sendo que poderia ter sido realizado de maneira direta e própria da PF. Isso, para mim, é coisa de menino”, completou o advogado.

