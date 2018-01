Carnaval em casa: Ex-secretários conseguem prisão domiciliar

Manaus –Após passarem exatamente um mês encarcerados no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) 2, localizado no km 8, da BR-174, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), concedeu na manhã de quarta-feira (31), a conversão da prisão preventiva dos ex-secretários Evandro Melo e Pedro Elias para domiciliar. A dupla estava presa desde o dia 31 de dezembro, por suspeita de um desvio de milhões da saúde do Estado, na operação “Maus Caminhos” da Polícia Federal (PF).



No pedido solicitado ao juiz federal Bruno César Bandeira Apolinário, que atuou até ontem como relator substituto, foi alegado pelo advogado Charles Garcia, que atua na defesa de Evandro Melo, o estado de saúde frágil de Maria das Graças de Oliveira, esposa do ex-secretário, que sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Leia mais:Polícia Federal divulga esquema de corrupção usado na Maus Caminhos



Além disso, a defesa do ex-secretário, também utilizou como elemento de defesa decisivo para a conversão da prisão, um pedido de Habeas Corpus similar ao processo de Evandro Melo e dos ex-secretários envolvidos na operação “Maus Caminhos”, que foi julgado pela juíza Assusete Magalhães em 2009, onde é apresentado a existência apenas de “elementos genéricos em relação a todos os investigados”.

O advogado ainda solicita na defesa a extensão do benefício para o ex-secretário da Sefaz, Afonso Lobo e para outros envolvidos na investigação da Polícia Federal.

“Isso considerado, com fundamentos nos artigos 580 e 654, inciso 2, ambos do CPP, estendo ao paciente (ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA) a tutela de urgência anteriormente deferida em favor do corréu Afonso Lobo Moraes nos autos do HC 0000008-79.2018.4.01.000/AM, de relatoria da Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, para, em consequência, declarar a nulidade da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, restabelecendo, integralmente, o decisum que determinou sua prisão domiciliar, prolatada pelo Juiz Plantonista, em 23/12/2017”.

A decisão para Afonso Lobo ainda não foi decretada, entretanto, o ex-secretário da Susam, Pedro Elias, obteve o benefício e sai nesta quinta-feira (1º) do CDPM 2, juntamente com Evandro Melo.

Antes disso, o também ex-secretário da Susam, Wilson Alecrim, já havia obtido a conversão da prisão preventiva para domiciliar no dia 11 deste mês, em decorrência a um câncer de próstata, que o submeteu para um tratamento de urgência em São Paulo.

José Melo e Edilene

Enquanto isto, a defesa do ex-governador José Melo (Pros) e da ex-primeira dama Edilene Gomes de Oliveira, realizada pelo advogado José Carlos Cavalcanti Júnior, aposta numa decisão favorável para o pedido de Habeas Corpus emitido ao casal, pois, a juíza responsável pelo processo, Mônica Sifuentes, que estava de férias, retorna nesta quinta (1) para o comando do TRF1.

“Estamos aguardando para ter acesso ao relatório do inquérito e para verificar a forma de requerer a liberdade aqui em Manaus e até mesmo em Brasília, já que as investigações teriam sido finalizadas. Entretanto, apesar de pedidos alternativos, acredito que a ilegalidade da prisão é muito clara, então confio na soltura sem restrições para ambos”, disse o advogado.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia também:



Amazonino Mendes abre trabalhos legislativos de 2018 nesta quinta-feira

Prefeito de Parintins tem contas reprovadas pelo TCE-AM

Meirelles diz que não disputará outro cargo que não seja a presidência