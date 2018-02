Câmara abre ano legislativo com Mensagem do prefeito na terça (6)

Manaus - Na próxima terça-feira (6) a Câmara Municipal de Manaus (CMM) fará a abertura oficial das atividades da segunda sessão da 17ª Legislatura, conforme o Regimento Interno da Casa Legislativa, com a leitura da Mensagem do prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB).



O presidente do poder, vereador Wilker Barreto (PHS), sinaliza com um início do ano legislativo de muito trabalho. “Teremos um ano de muitos novos projetos na Casa. Independentemente de ano eleitoral, trabalharemos no mesmo ritmo e até de forma mais intensiva no sentido de legislar a favor da população, de manter programas importantes da Casa em parceria com poderes voltados para a comunidade e seguir nossa diretriz ecologicamente e financeiramente correta”, disse.

A abertura do ano legislativo está marcada para 10h do dia 6 de fevereiro (terça-feira), conforme determina o Regimento Interno da Casa (Art.122), com a solenidade de Leitura da Mensagem Anual do prefeito. Na mensagem, Arthur Neto reforçará os compromissos da Prefeitura de Manaus com a cidade e seus planos de trabalho para 2018 em todas as áreas (Plano de Metas).

O vereador Wilker Barreto (PHS) sinaliza com um início do ano legislativo de muito trabalho. | Foto: Divulgação / CMM

Ainda, de acordo com o Art.122, parágrafo 1º, esta atribuição é indelegável e, se o prefeito estiver impedido de comparecer, apresentará justificativa, cabendo ao secretário-geral da Mesa Diretora, neste caso, a leitura da Mensagem e Plano de Metas.

O parágrafo 2º desse mesmo artigo determina que nessa oportunidade, o prefeito não poderá ser aparteado, não se permitindo quaisquer outras manifestações de parte dos vereadores.

Os trabalhos prosseguem no dia 7 (quarta-feira), com a Sessão Ordinária, no plenário Adriano Jorge da Câmara Municipal de Manaus.

Edição: Lívia Nadjanara

