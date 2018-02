Amazonas recebe reforço para combate à malária

Estima-se que sejam investidos cerca de R$ 3 milhões em recursos no programa de controle da malária | Foto: Divulgação





Manaus - Visando o reforço das ações de combate à malária no estado, o governador Amazonino Mendes (PDT) entrega, na manhã desta terça-feira (6), veículos e embarcações para 21 municípios do interior. O evento acontece a partir das 10h, no Centro de Convenções do Amazonas (CCA) Vasco Vasques, zona Centro-Oeste de Manaus, e deve contar com a presença de, pelo menos, 25 prefeitos do interior.

A entrega desses equipamentos soma-se a outras ações implementadas pela atual administração da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) para conter o avanço dos casos de malária, que cresceram ano passado.

A parceria com o Ministério da Saúde, que contempla o Programa de Controle da Malária e Dengue, também está focada na erradicação do tipo Falcíparum da malária, considerado o de maior gravidade, apesar de menos incidente.

Estima-se que sejam investidos cerca de R$ 3 milhões em recursos no programa de controle.

Eleições 2018

Principal nome do PDT no Amazonas, partido no qual é presidente de honra, Amazonino é a aposta da sigla para o Poder Executivo nas eleições de 2018. Durante encontro com a militância em janeiro deste ano, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou que o objetivo dos pedetistas é reeleger o atual governador e está confiante de que o mesmo aceitará o convite para a disputa.

Na ocasião, o presidente estadual da sigla, Hissa Abrahão, disse que atualmente o foco de Amazonino está voltado para a atual gestão, iniciada em outubro do ano passado.

Amazonino Mendes ainda não se pronunciou sobre a releição





"É claro que o tempo do governador é um, o de gerir, executar e administrar. O tempo do partido é outro, é o de insistir para que ele venha para a reeleição", disse. Até o momento, Amazonino ainda não se pronunciou sobre o assunto.

No ano passado, o PDT alcançou o maior número de novas filiações entre os partidos presentes no Estado, atingindo um total de 343 novos membros. Esses números são resultados da eleição suplementar que elegeu Amazonino Mendes governador. Além disso, fatores como a história, a ideologia e a adesão ao projeto nacional do partido, que projeta a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, contribuíram para esse saldo.

