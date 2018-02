'Fomos pegos de surpresa', diz advogado de Evandro Melo sobre prisão

Evandro Melo teve a conversão da prisão preventiva para domiciliar no dia 31 de janeiro após passar um mês preso no CDPM | Foto: Alfredo Fernandes

Manaus - Após novos pedidos de prisão decretados pela 4ª Vara da Justiça Federal, a Polícia Federal do Amazonas (PF-AM), cumpriu, na manhã desta sexta-feira (9), as prisões dos ex-secretários do Estado Evandro Melo (Sead) e Pedro Elias (Susam). Eles retornam ainda hoje para o Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), localizado no km 8, da BR-174.

Ao ser questionado pela reportagem, por telefone, sobre quais medidas seriam tomadas diante de um novo pedido de prisão da 4ª Vara Federal, a defesa de Evandro Melo, atuada pelo advogado Charles Garcia, declarou que “foi pega de surpresa”, pois, até as 16h30 desta quinta-feira (8), não havia nenhuma movimentação processual no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), onde o caso está sendo julgado.



“Preciso estudar o caso para poder dar alguma declaração sobre. Tudo aconteceu muito rápido, fomos pegos de surpresa”, disse o advogado.

Carnaval em casa?

Após passarem exatamente um mês encarcerados no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) 2, localizado no km 8, da BR-174, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), concedeu, no dia 31 de janeiro, a conversão da prisão preventiva dos ex-secretários Evandro Melo e Pedro Elias para domiciliar.

A dupla estava presa desde o dia 31 de dezembro, por suspeita de um desvio de milhões da saúde do Estado, na operação “Maus Caminhos” da Polícia Federal (PF).

Indiciados por corrupção

A PF-AM indiciou, no dia 30 de janeiro, o ex-governador José Melo (Pros), sua mulher, a ex-primeira-dama Edilene Oliveira, e os ex-secretários estaduais Afonso Lobo, Evandro Melo (irmão do ex-governador), Pedro Elias e Wilson Alecrim pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

Os relatórios conclusivos dos inquéritos policiais referentes aos processos das Operações Estado de Emergência e Custo Político, desdobramentos da Operação Maus Caminhos, foram encaminhados no dia 16 (Custo Político) e 25 (Estado de Emergência) à juíza federal Ana Paula Serizawa, da 4ª Vara da Justiça Federal.

Edição: Isac Sharlon

