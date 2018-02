Reforma da Previdência entra na pauta da Bancada Amazonense

Deputados têm até o dia 28 deste mês para definir postura | Foto: Divulgação

Manaus - A reforma da Previdência deve entrar em votação no final do mês, conforme previsão da mesa diretora da Câmara dos Deputados e, até lá, a base governista luta para conseguir fechar os 308 votos necessários para aprová-la. A expectativa do governo federal é reunir o maior número de votos possíveis para que essa mudança finalize no Legislativo antes do período eleitoral.

Na bancada do Amazonas, por exemplo, a divisão de opiniões tem imperado entre os parlamentares, sobre ser a favor ou contra o projeto do governo Temer.

O deputado federal Carlos Souza - suplente de Arthur Bisneto - ambos do PSDB, é um dos que ainda não tem voto definido pelo sim ou pelo não. "A reforma é necessária para o Brasil, mas, desde que ela não desfavoreça classes de baixa renda, como as viúvas", disse o parlamentar.

Conforme o texto original da reforma, a pensão destinadas às viúvas será de 50% do valor recebido e, 10% para cada dependente.

“Venho me debruçando pela reforma, mas é certo que ela ainda deve passar por várias negociações, pois, confesso que ainda não defini meu posicionamento por acreditar que ainda existem várias questões que irão desfavorecer pessoas de baixa renda”, acrescentou o deputado, que ainda disse que a legenda tucana, na qual faz parte, tem se apresentado muito dividida no parlamento federal.

Diante de uma postura duvidosa do PSDB, o prefeito Arthur propõe que a legenda assuma um posicionamento e atue como um partido reformista

Sobre a questão, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), também se posicionou nas redes sociais, sugerindo que a legenda tucana faça uma ampla divulgação à sociedade sobre a reforma da Previdência, e na aprovação de outras reformas do país.

“Precisamos assumir publicamente nosso posicionamento sobre a reforma, falando para fora do partido e não somente à bancada, agindo como um partido reformista”, disse o prefeito.

Diferentemente do PSDB, o Democratas já tem posicionamento certo e favorável à PEC da Previdência. O deputado pelo Amazonas, Pauderney Avelino, é um deles. Segundo ele, a aprovação da matéria vai corrigir privilégios irregulares no país.

“Quem defende privilégios está trabalhando ativamente para mantê-los. Eles que afundaram o Brasil e agora estão se aproveitando de uma situação que é de grande importância para o país. Isto não é uma questão de governo e, sim, de pátria, visando melhorias gerais na sociedade”, disse Avelino, se referindo à oposição na Câmara e do resto do país, que são contrários à mudança no sistema atual da Previdência.

A reportagem procurou os demais deputados que compõem a bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados para comentar sobre seus votos à matéria, mas eles não foram localizados.

Em entrevista ao EM TEMPO em novembro do ano passado, a deputada Conceição Sampaio (PP) já havia sinalizado posição contrária à matéria e, na sua opinião, a população tem que ser consultada, uma vez que a proposta tem impacto direto na sociedade.

“Mesmo com as modificações do governo no texto da matéria, o que tem se visto é uma grande dúvida da população, o que sinaliza que esta ainda não é a hora para esse tipo de reforma ser votada. Se o país precisa passar por essa mudança, então que se discuta exaustivamente com a população. Eu sou contra”.

O deputado federal Hissa Abrahão (PDT) também já havia externado seu posicionamento contrário à matéria em declarações anteriores. Entretanto, ele não foi encontrado para comentar sobre seu voto.

