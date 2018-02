PSOL-AM realiza 1ª reunião com diretório nacional para Eleição 2018

Manaus – Os desafios para combater o cenário atual da política nacional e a orientação para filiados e lideranças de vários setores sociais serão temas do primeiro ato político do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) do Amazonas, que ocorre na noite desta sexta-feira (16). Além de reunir com o diretório nacional da legenda, os filiados vão tratar das eleições gerais deste ano e outras questões políticas. A reunião será realizada às 18h, no auditório da Casa do Trabalhador, localizada na rua Marcílio Dias, 256, no Centro da cidade.

De acordo com a presidente estadual do PSOL no Amazonas, Pedrinha Lasmar, além da presença do presidente nacional da legenda, Francisvaldo Mendes, e do secretário-geral da Intersindical, Edson Carneiro Índio, também há uma espera, com grande expectativa pelos filiados indígenas, da vinda da pré-candidata à vice-presidente da república, Sônia Guajajara. Ela atua como coordenadora executiva na Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

Leia mais: Corpo com sinais de tortura é encontrado em ramal no Puraquequara



"A vinda dela tem sido uma das principais exigências dos indígenas, que são filiados ao nosso partido aqui no Amazonas. Não só aqui, como em todo o país, eles têm exigido uma representação maior à class e a Sônia, além de representar os indígenas e ser uma liderança inquestionável nas principais lutas deles, ela também apresenta uma outra luta do partido, que é a ingressão da mulher no meio político", afirmou Pedrinha.

Legenda estadual

Enquanto aos questionamentos para as eleições deste ano, ela afirma que o objetivo da legenda, no cenário estadual, é de fortalecer as bases, trabalhando nas chapas federais e estaduais. Ela descartou a hipótese de um candidato ao governo estadual por falta de verbas.

"Somos um partido pequeno que tem pouca verba e pretende combater a velha política e os velhos caciques. Trabalhamos para renovar a imagem da política brasileira. E para mudar o velho sistema político, estamos na luta para lançar como pré-candidato a deputado federal, o nosso presidente do Sindicato dos Bancários no Amazonas, Nindberg Barbosa dos Santos. Ele é uma das grandes lideranças do Amazonas", destacou a presidente estadual da legenda.

Reforma

Além disso, a reunião também abordará PEC 287/16, da Reforma da Previdência, prevista para ser votada no último dia deste mês (28). A legenda se posiciona contra a matéria do governo Temer.

Ainda sobre o tema, a executiva nacional do PSOL publicou, na última terça-feira (13), um comunicado convocando todos os filiados da legenda a se unirem em combate à proposta, unindo forças contra o governo federal. Em um dos trechos do protesto, intitulado como "A hora decisiva: vamos derrotar a Reforma da Previdência de Temer", encontram-se os seguintes esclarecimentos:

"Compreendemos que a Reforma da Previdência será um dos grandes enfrentamentos na luta em 2018. Por isso, o PSOL deve integrar e construir mobilizações e ações unitárias contra a reforma da previdência. Convocamos nossos diretórios municipais e estaduais à realizarem plenárias para mobilização da nossa militância em todo o país. Ao mesmo tempo, a Executiva Nacional produzirá materiais através da secretaria de comunicação para orientar a intervenção do PSOL nas lutas unitárias contra a reforma da previdência. Nesse processo de enfrentamento, o PSOL incentivará toda forma de resistência dentro e fora do parlamento e com os movimentos sociais. Através da luta e da mobilização derrotaremos essa reforma (sic)".

Edição: Bruna Souza

Leia também:

Corpo de homem espancado e baleado é 'desovado' na Ponta Negra

Com revólver 38 na cintura, homem é executado a tiros na Compensa

Mesmo ferido, homem reage e mata assaltante com facada no peito