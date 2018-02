Amazonino adianta benefícios em corrida contra calendário eleitoral

Manaus - Em uma corrida contra o tempo, para atender o calendário eleitoral, a gestão de Amazonino Mendes anunciou nesta sexta-feira (16) antecipação das incorporações salariais - como reajustes de vencimentos, concessão de benefícios e outros pagamentos - já para o mês de fevereiro.

Essa antecipação de benefícios acontece porque, em 2018, ano eleitoral, os servidores públicos não poderão receber reajuste salarial a 180 dias do dia da votação, que terá o primeiro turno realizado em 7 de outubro, de acordo com o calendário aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O governador Amazonino Mendes deve concorrer à reeleição.

De acordo com da Secretaria de Administração e Gestão (Sead), o governo "trabalha para assegurar a inclusão, no contracheque do mês de fevereiro, das incorporações anunciadas e aprovadas pelo governador Amazonino Mendes, garantindo os reajustes de vencimentos, concessão de benefícios e outros pagamentos, já publicados no Diário Oficial do Estado (DOE)".

Datas e grupos

Os grupos 1 e 2 de servidores (ver tabela) terão a folha de pagamento fechada nesta sexta-feira (16). Já o grupo 3 estará com as folhas prontas até o próximo dia 20, segundo previsão dos técnicos da secretaria. “O foco da atual gestão do governador Amazonino Mendes é arrumar a casa, por isso, tem trabalhado incansavelmente de modo a assegurar o atendimento a antigas demandas de nossos servidores”, explica a secretária da Sead, Angela Bulbol de Lima.

Entre os benefícios já publicados na edição do DOE, do último dia 8 de fevereiro, está o reajuste para aproximadamente 180 Peritos Criminais, Legistas e Odontolegistas, integrantes do quadro de pessoal da Polícia Civil. Foi publicado, ainda, decreto que reajusta o auxílio-moradia destinado aos Policiais Militares (PM’s) e Bombeiros Militares (BM’s) em exercício no interior do estado. Esse valor, de acordo com o Decreto 38.681, será reajustado para R$ 600. São 2.105 policiais militares e 176 bombeiros militares que serão contemplados com o reajuste.

PM’s e BM’s receberão, também, o reajuste do valor das Etapas (auxílio-alimentação), que passará de R$ 5 para R$10, com reajuste total passando de R$300 para R$600, para 8.983 servidores militares da PM, bem como para os civis que na Polícia Militar atuam, além de 714 servidores do Corpo de Bombeiros. Os PM’s e BM’s terão incluso ainda em seu pagamento, o abono-fardamento, que será pago em cota única, no valor de R$2.275,01.

A Polícia Civil também será contemplada. Serão 1.050 policiais civis - entre delegados, escrivães e investigadores, bem como peritos - que já receberão a progressão de vencimentos.

Além disso, 1.829 hansenianos receberão a complementação do salário mínimo, conforme institui a Lei 1735/85. Com isso, seus salários serão reajustados para R$ 954.

Na área da saúde, também já foram publicados os decretos que determinam o pagamento de auxílio-alimentação para todos os servidores – aproximadamente 22.600, na capital e no interior – no valor de R$ 220.

Os servidores da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam) também receberão auxílio-alimentação, no valor de R$600. Todos esses servidores já serão contemplados com os reajustes e incorporações mencionados, ainda no mês de fevereiro.

“Em pouco tempo já conquistamos muito. E muito ainda será feito para resgatar todas as conquistas devidas aos servidores do estado. Com planejamento e agenda, nossa meta é a justa valorização das carreiras e anseios do servidor estadual”, afirma a secretária da Sead, Angela Bulbol.

Confira o Calendário de Pagamentos do Serviço Público Estadual para 2018:

| Foto: divulgação

