'Sexta a saúde vai parar', alertam servidores da Susam em ato na Aleam

Manaus - Uma manifestação reuniu, na manhã desta segunda (19), aproximadamente 500 servidores da saúde, atuantes na capital e em dez municípios do Amazonas, no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Ale-AM), para reivindicar melhores condições de trabalho. As reivindicações apontam o não reajuste da data-base há quatro anos, sucateamento e insalubridade, além da falta de recursos materiais para atendimentos.



De acordo com um dos líderes do Movimento Organizado dos Trabalhadores de Saúde do Amazonas (Mots-AM) Lourisval Pereira, a classe fez manifestações passadas, mas que foram ignoradas pela Secretaria Estadual de Saúde (Susam). "No dia 24, falamos com o secretário atual, mas ficamos sem respostas. Hoje, tivemos a chance de reunir toda a classe com representantes das fundações, policlínicas, maternidades e casas de saúde, tanto do município quanto do Estado. Mesmo assim, nenhum sinal da Susam. Já alertamos: se continuarmos nesta indiferença, sexta a saúde vai parar, pois iremos para a frente da sede da secretaria!", projeta o agente de endemia da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS).

De acordo com um dos líderes do movimento Lourisval Pereira, a classe fez manifestações passadas, mas ignoradas pela Susam | Foto: Marcelo Cadilhe

O representante da categoria apresentou ainda quatro pautas principais: A reposição salarial, segundo ele, teve ônus para os trabalhadores em torno dos 24%, descumprimento da data-base após quatro anos, com desrespeito a índices de inflação, a reposição da mesa estadual de negociação sobre as demandas trabalhistas. Ele pede também retorno do vale alimentação para os servidores.

"Eu pago para trabalhar"

A psicóloga Karim Lopes atua na Fundação Alfredo da Matta, situada na Zona Sul de Manaus. Segundo ela, algumas instituições recebiam o benefício que servia para comprar a cesta básica, enquanto que outros desfavorecidos terminam o mês com remuneração que não paga nem metade dos alimentos.

"O HPS João Lúcio não tem papel higiênico nem para os médicos", denuncia médica | Foto: Marcelo Cadilhe

"Eles tiraram os nossos vales e pagavam uma miséria para quem conseguiu ficar com o benefício. O último reajuste do vale alimentação foi há dez anos. A cesta básica estava em torno de R$ 60. Hoje, chega a quase R$ 600. Há dias no mês que alguns não vão trabalhar porque não tem mais dinheiro para se sustentar. Ainda assim, tiram os poucos benefícios que temos", conta a psicóloga.

Outro caso é o da dentista Carla Jaime, que também atua na mesma fundação de saúde na capital. Ela explica as dificuldades internas de quem atua no Sistema Público de Saúde (SUS) e mostra o outro lado das filas de espera nas madrugadas em frente a porta dos hospitais.

"Eles tiraram os nossos vales e pagavam uma miséria para quem conseguiu ficar com o benefício. O último reajuste do vale alimentação foi há dez anos atrás", diz psicóloga | Foto: Marcelo Cadilhe

"Não temos condições de atender os pacientes! É, de fato, uma vergonha, pois, para uma cidade inteira, os médicos têm que se desdobrarem sozinhos. É como se estivéssemos trabalhando em consultório particular, pois o Estado nos esqueceu há tempos. Faço cirurgias sozinhas, sem ajuda de nenhum profissional. O que a secretaria faz é tentar tapar o sol com a peneira contratando estagiários sem nem dar vale transporte. Deixamos de fazer muitas coisas com os pacientes, pois não temos equipamentos. Os poucos que restam são antigos e quase não funcionam. A segurança de onde eu trabalho é inexistente e passamos por situações de perigo desnecessárias, inclusive. Já perdi as contas de quanto eu já paguei do meu bolso para tentar sanar o que eu não recebo".

Defensoria Pública

Pelo menos 300 servidores de Manaus, Itacoatiara, Nhamundá, Autazes e Manacapuru estiveram na sede da Defensoria Pública do Amazonas, no Centro, Zona Sul, neste domingo (18), reivindicando a questão trabalhista.



O defensor Carlos Alberto Almeida disse que não iria garantir o cumprimento da pauta, por ser a primeira vez que se encontrava com os servidores, mas frisou que todos seriam ouvidos. "É interessante esta demanda e queremos participar. É imprescindível os servidores receberem do Estado o que é de direito", falou.

Pelo menos 300 servidores de Manaus, Itacoatiara, Nhamundá, Autazes e Manacapuru estiveram na sede da Defensoria Pública do Amazonas, no Centro, Zona Sul, neste domingo (18) como alternativa para a questão trabalhista | Foto: Marcelo Cadilhe





Susam

Em nota oficial, a Susam explicou como pretende resolver a situação. Confira na íntegra:

"A Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) informa que o reajuste dos servidores na Data Base, em maio, que não é concedido há quatro anos, bem como a retomada do auxílio alimentação, que agora está sendo estendido a todos os servidores da saúde, inclusive do interior, são compromissos assumidos pelo governador Amazonino Mendes e estão garantidos pela atual gestão. O assunto está sendo discutido na Mesa Estadual de Negociação do SUS, que reúne representantes dos sindicatos de todas as categorias de servidores da Saúde, com representantes do governo. Na manhã desta segunda-feira (19), houve a segunda reunião com os sindicatos. A mesa de negociação está sendo reativada, após quatro anos sem diálogo com os governos passados."



Edição: Isac Sharlon



