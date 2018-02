TRE e CMM firmam convênio para realizar biometria até maio em Manaus

Manaus - A fim de acelerar o processo de cadastramento biométrico, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Yedo Simões, e o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Wilker Barreto (PHS), assinaram, nesta quarta-feira (21), o termo de parceria e cooperação técnica que firma convênio ao processo de recadastramento biométrico dos eleitores de Manaus. A medida vai agilizar o atendimento à população, que estava suspenso por conta das eleições suplementares no ano passado.

“Estamos repetindo a metodologia utilizada em 2014, quando o tribunal firmou parceria com a CMM. Fico feliz em saber que a CMM atua como parceira nessa fase de consolidação da biometria. A biometria é o fortalecimento da cidadania e segurança do processo eleitoral”, declarou Wilker Barreto.

Além de acelerar o processo, a parceria também tem como objetivo evitar uma grande demanda de atendimentos no último dia. De acordo com o desembargador, a expectativa inicial é de que 40 mil eleitores realizem a biometria até o dia 9 de maio, prazo final para o cadastro, e deve retornar após as eleições em outubro. Para auxiliar nas atividades, cada vereador vai ceder um funcionário de seu gabinete, totalizando 41 funcionários aptos a realizar o atendimento.

Eleitores que estavam no exterior, perderam a data do cadastro, tiveram o título cancelado e jovens que já podem exercer o direito ao voto devem realizar a biometria. Além de Manaus, todos os municípios do interior estão realizando o cadastramento. Em alguns municípios, assim como na capital, o eleitor só poderá votar se tiver registro biométrico.

“A biometria está sendo realizada em todos os municípios do estado de forma ordinária. Fizemos convênio com quase todas as prefeituras e câmaras do interior para que nos auxiliem e esperamos alcançar 93% do estado até o dia 9 de maio”, disse o desembargador Yedo Simões.

Até o momento, 11 municípios, incluindo Manaus, já concluíram a fase de cadastramento biométrico. A expectativa é de que, até o fim do prazo, outros quatro municípios também concluam o atendimento, incluindo Atalaia do Norte, Parintins, Tabatinga e Tefé.





Edição: Luís Henrique Oliveira





