Deputados repercutem caso de desembargador e falta de merenda escolar

Manaus - A denúncia contra o desembargador aposentado Rafael de Araújo Romano causou grande repercussão entre os deputados estaduais durante os pronunciamentos do Grande Expediente desta quinta-feira (22) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Em seus discursos, os parlamentares pediam a apuração da denúncia.

O magistrado foi acusado pela ex-nora de abusar sexualmente a própria neta. A jovem, que hoje tem 15 anos, relatou para a mãe que o abuso cometido pelo avô paterno ocorre desde que tinha 7 anos. Em uma postagem no seu Facebook, a mãe da menina, a advogada Luciana Pires, chama o desembargador de “monstro” e “pedófilo”. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público (MP).

Sabá Reis (PR) classificou o ocorrido como “uma tragédia familiar”, independente da comprovação do crime. O parlamentar lembrou que o desembargador foi juiz da Infância e Juventude durante sua gestão como secretário de Estado e afirmou que a situação já maculou a carreira do magistrado.

“Sendo verdade as acusações, o doutor vai sentir o peso da mão de Deus e da Justiça da qual fez parte. Não podemos fingir que isso não aconteceu”, disse.



A deputada Alessandra Campelo (MDB) afirmou ter confiança na idoneidade do MP e acredita que o órgão dará amplo direito de defesa ao acusado e preservará a imagem da adolescente, que é a maior preocupação no momento. “Espero que a lei seja cumprida e quem tiver culpa seja punido”, declarou.



Presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Sexual, o deputado Luiz Castro (REDE) vai acompanhar de perto as denúncias feitas contra o ex-desembargador Rafael Romano. O parlamentar disse ainda, que vai encaminhar um documento ao MP informando que a Frente tem interesse em acompanhar as investigações.

“Não é o momento de nos tornarmos acusadores, mas temos de ser firmes no tratamento deste caso. Não temos nenhum reparo à atuação pretérita do desembargador Rafael Romano, mas se ele tiver cometido este crime que hoje lhe é imputado, os rigores da lei terão de recair sobre ele da mesma forma que recaíram sobre outras pessoas. Não pode haver, portanto, dois pesos e duas medidas”, destacou.

Já o deputado José Ricardo (PT) reafirmou o pedido de que as investigações aconteçam e defendeu o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e à pedofilia.

O presidente da Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes, deputado Carlos Alberto (PRB) disse que, apesar de a denúncia ser gravíssima, vai esperar a conclusão das investigações para opinar. “Tomei conhecimento da situação por meio da mídia e como presidente da Comissão, é do meu interesse saber como vai ser encaminhada essa acusação. Estarei atento, acompanhando, para no final dar a minha opinião”, afirmou.

Falta de merenda escolar

Sabá Reis destacou, sem seu pronunciamento, a falta de merenda escolar em colégios estaduais da capital. Ele citou o caso da Escola Estadual Marechal Hermes, localizada no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus, onde alunos estariam consumindo suco de folha de jambeiro com biscoitos.

“Algumas crianças vão para a escola mais pelo alimento do que pelo saber. Por mais que o suco de folha de jambeiro sirva para uma finalidade, lá serve como acompanhamento para biscoitos. Meses atrás eu já havia alertado para a falta de merenda nas escolas”, disse.

O deputado mandou preparar duas jarras de suco de folha de jambeiro, uma com leite e outra não, para que os deputados provassem e sentissem na pele a realidade pela qual as crianças estariam passando.

Em contrapartida, o líder do governo na Aleam, Dermilson Chagas (PEN), mostrou fotos que comprovavam que a escola possuía merendas e produtos em seu estoque de almoxarifado para atender os alunos da rede de ensino.

Mostrando as fotos em plenário, o parlamentar afirmou que as imagens valem mais do que mil palavras. “Podemos ver os servidores da Seduc presentes na escola junto com a diretora. O almoxarifado com os produtos e merendas armazenados. Agora o que não dá é para ser é leviano! Inventar coisas que não são construtivas para sociedade, fazendo com que a imagem política se desgaste cada vez mais”, disse.

Dermilson classificou o ocorrido como “factoide” criado para desmontar a política favorável aos estudantes, professores e funcionários adotada pelo governador Amazonino Mendes (PDT). “O povo não é motivo de brincadeira. Lamento que o parlamento perca a oportunidade de discutir outros assuntos relevantes e tragam aqui factoides de política eleitoreira”, concluiu.





