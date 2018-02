Bosco convida Amazonino para inauguração da nova sede do Solidariedade

Manaus - Sob os comandos do vice-governador do Amazonas, Bosco Saraiva, na presidência estadual, o partido Solidariedade inaugura neste sábado (24), às 10h, a nova sede da legenda em Manaus, na Avenida Barão do Rio Negro, Parque das Laranjeiras, Flores, Zona Centro-Sul da cidade. E para estreitar ainda mais os laços para as eleições gerais deste ano, o governador Amazonino Mendes (PDT) será um dos convidados de honra da solenidade.

De acordo com a assessoria de comunicação do Solidariedade, o apoio do governador Amazonino Mendes, após a filiação de Bosco, reforça ainda mais a ida de novos filiados até o final de abril.

"Atualmente, contamos com cerca de 9 mil filiados. Agora poderemos ter, pelo menos, outros 20 mil, para reforçar a nossa bandeira sem militância e em prol dos movimentos sociais, dando liberdade para as pessoas com deficiência, os negros e LGBTs, além do direito de ir e vir no meio político", afirmou a assessoria.

A assessoria também comentou sobre o convite realizado pelo presidente nacional da legenda, Paulinho da Força Sindical, para que Bosco fosse seu candidato ao Senado Federal.

"Apenas ele pode confirmar ou não se aceitará o pedido, ou ainda se virá para a reeleição como vice ao governo do lado de Amazonino. A única informação que temos é que o único foco dele, no momento, tem sido o comando da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP)", disse.

Entretanto, comenta-se nos bastidores que algumas viagens realizadas pelo parlamentar, no início do ano, pelo interior do Amazonas, teriam o intuito de trabalhar sua visibilidade política nas localidades. Do dia 18 ao dia 25 de janeiro, por exemplo, ele, que também atua como secretário de segurança do Estado, passou pelos municípios de Manacapuru, Maraã, Parintins e Itacoatiara, em missão governamental pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), pela Operação Alegoria Proibida.

