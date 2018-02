Bancada vota pela intervenção, mas pede solução na fronteira

Manaus - O Congresso Nacional aprovou na última terça-feira o decreto 9.288/2018, assinado pelo presidente Michel Temer, que autoriza a intervenção militar no Rio de Janeiro. Ao todo, foram 340 votos favoráveis contra 72 (uma abstenção) na Câmara dos Deputados e 55 votos a 13 no Senado. Na bancada amazonense, dos 11 parlamentares (entre deputados e senadores), apenas a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) foi contra, entretanto, todos levantaram a mesma preocupação: as fronteiras do Amazonas com Peru, Colômbia e Bolívia, os maiores exportadores de drogas em todo o mundo.

Os dados repassados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP) reforçam a preocupação, pois, só no ano passado, aproximadamente 16 toneladas de drogas foram apreendidas no Estado, sem contar nos roubos que somam 43.288, homicídios com 961 casos, mais 63 latrocínios e 107 sequestros.

Entre os deputados federais do Amazonas, Gedeão Amorim (PMDB), por exemplo, foi a favor da intervenção militar no Rio de Janeiro, na votação da Câmara. Ele chegou a propor, por meio das redes sociais, que uma intervenção também seja realizada no Amazonas, do ponto de vista estratégico.

“Não adianta nós combatermos o crime organizado, estando ele já instalado, se não combatermos a origem dele. Já foi constatada, pelas autoridades e especialistas da área de segurança, que a principal porta de entrada de drogas e armamentos é pela tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Peru). Logo, a obrigação de aumentar a segurança neste local é da Polícia Federal, mas com uma equipe reduzida”, disse o deputado que está atuando como suplente de Sabino Castelo Branco (PTB), desde dezembro do ano passado.

Alfredo Nascimento (PR) chegou a parabenizar o presidente Michel Temer pela proposta, declarando que ele acertou na iniciativa em resposta ao alto nível de insegurança no Rio por meio das tropas do Exército, mas também destacou as fronteiras do Amazonas como uma preocupação.

“Precisamos olhar com mais atenção para as fronteiras do nosso país, evitando que mais drogas e armas entrem em nosso território. Sobre este assunto, pretendo me reunir diretamente com o presidente Temer, para que juntos possamos encontrar soluções para enfraquecer, sufocar e acabar com as organizações das facções”, afirmou.

Com um discurso similar, Silas Câmara (PRB), além de propor o controle das fronteiras, solicitou a integração das políticas e das inteligências, como ocorrido em 2014 na época da Copa do Mundo, com a transversalidade das políticas de segurança entre os Estados, municípios e União.

“Não posso deixar de destacar que a segurança pública no país ficou para o ‘depois’. Se não tivermos uma solução para as fronteiras do Brasil, nós não estaremos causando uma solução para a segurança pública. Falta controle sob muitas ações. Voto sim, mas deixo aqui meu registro de indignação pelo total abandono e falta de planejamento que estamos sofrendo”, disse o deputado, momentos antes de votar na última terça-feira.

No Senado Federal, os representantes do Amazonas continuaram a debater sobre o tema. O senador Eduardo Braga (PMDB) foi um dos que votaram “sim” ao projeto de Temer, mas também propôs a criação de um Sistema Integrado e Único de Segurança, como uma alternativa para a segurança no restante do país.

“Chegamos num limite extremo de Norte a Sul no país. Não podemos encarar a violência com naturalidade”, destacou o peemedebista.

Omar Aziz (PSD) também foi favorável à matéria, mas deixou claro que para ele “não houve nenhum tipo de planejamento para a intervenção militar no Rio, pois o Exército vai combater a insegurança, mas não a causa para toda a violência, tanto na capital carioca quanto para o restante do país”.

“O problema da violência não é só no Rio, mas de todos os 27 Estados do país. E todos sabemos muito bem de onde vêm as drogas e as armas para o nosso país, isso deve ser combatido. Isso não é uma causa política, mas sim social”, disse Omar, que ainda citou diversos nomes de políticos de partidos oposicionistas.

Ao votar contra a intervenção, Vanessa questionou a legalidade e constitucionalidade do projeto, citando versos de uma carta escrita pelo Comandante General do Exército Brasileiro, Villas Boas, sobre a penúltima intervenção militar, realizada entre 2014 e 2015 no Complexo da Maré (Zona Norte do Rio).

