Motoristas de aplicativos de transporte privado protestam em Manaus

Manaus - Um grupo de motoristas de aplicativos como Uber, Yet Go e 99 POP realizaram uma manifestação pedindo emendas na votação de PL 5587/2016 que deve ser votada na terça-feira (27) na Câmara dos Deputados. O ato público iniciou por volta das 9h30 desta segunda-feira (26) próximo aos galpões das agremiações de samba, na avenida do Samba, bairro do Alvorada.

O Projeto de Lei 5587/2016 tem como objetivo regulamentar a atividade dos motoristas de independentes que se utilizam de aplicativos de celular para realizar corridas pagas. A categoria pede que sejam feitas ressalvas no PL, para retirar por exemplo, a obrigação de concessão de placa e que o tempo obrigatório de fabricação do carro para rodar não caia de 8 para 5 anos.

O motorista e porta voz do grupo, Alexandre Matias, disse que a categoria é favor da regulamentação. “Estamos pedindo a regulamentação sim, mas sem características que prejudiquem nossa classe, ou deixem o serviço mais caro para os passageiro. Queremos mais tempo para a gente se organizar e comprar carros novos”, explicou. A ação dos motoristas livres de Manaus, também acontece em todo Brasil.

Matias disse ainda que mês que vem será votada a regulamentação municipal de Manaus na Câmara do município, que pode sair com os moldes de cidades como São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, onde só podem rodar motoristas que tem carro com até cinco anos de fabricação, o que vai tirar pelo até 40% dos motoristas da rua.

“Vamos fazer uma pressão nos vereadores para que coloquem pelo menos 8 anos. Se é para igualar a concorrência, vamos fazer uma legislação que não tire 40% dos trabalhadores que rodam com carro que ainda tem mais de 8 anos de fabricação e que possamos ter subsídios para adquirir carros novos e atender ainda melhor a população”, conta Matias.

Matias informou ainda que atualmente são em torno de 11 mil motoristas cadastrados em todas as plataformas em Manaus, sendo que destes até 4 mil rodam diariamente como única fonte de renda. O restante trabalha eventualmente, como um complemento da renda.

O motorista Raimundo Bruno disse que estão lutando pelo direito de trabalhar. “Nós queremos trabalhar livremente, assim como os outros trabalham, a gente quer ter nosso espaço, mas estão querendo tomar nosso direito. Queremos que os taxistas continuem trabalhando também, eles não entraram em falência por causa da gente a gente quer que todos fiquem juntos, todo precisam sustentar suas famílias. As corridas deles diminuíram um pouco, mas os consumidores estão em busca de melhorias sempre e todos temos que nos adaptar”, comentou.

