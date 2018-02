Serafim cobra reajuste para professores do Estado

Manaus - Diante de uma plateia de professores de vários municípios do Amazonas que estão há quatro anos sem receber abono salarial, o deputado estadual Serafim Corrêa (PRB-AM) lançou, na manhã desta segunda-feira (26), uma planilha do Fundeb, que tem como objetivo ensinar o cidadão a saber se o seu município tem prestado contas destes recursos voltados para a educação por meio de uma pesquisa no dia a dia, obtendo informações sobre a folha de pagamento de cada professor e onde ele ministra aulas.

"Tudo funciona como uma corrente que age por meio da transparência e do controle social. Pois se tivermos todas as informações a disposição da população, ela irá se encarregar de lá na frente estar vendo o investimento está sendo feito ou não. Quanto mais transparência, teremos menos possibilidade de corrupção", disse Serafim.

Leia mais: Maus Caminhos: CGU identifica repasse de mais de R$ 88 milhões do Fundeb

Ele ainda explica que os recursos do Fundeb devem ter 60% destinados somente para a folha de pagamento dos professores e os outros 40% nos demais investimentos para a manutenção e desenvolvimento do ensino - como pagamento dos demais trabalhadores, pequenas reformas e a manutenção das escolas.

"Agora o governo do Estado não tem mais a desculpa da falta de recursos para melhorar os salários, pois sabemos que entra verba todos os anos. Ano passado, por exemplo, entraram R$ 1,8 bilhão", destacou o deputado, atentando que no mês de março o Estado deve proporcionar abono salarial para os educadores.

"Quero lembrar ao governo estadual que ele só tem até o próximo mês para proporcionar e negociar o reajuste com os professores, pois em abril estará limitado pela Lei Eleitoral. Verba nós temos, pois só nos primeiro bimestre deste ano já entrou R$ 330 milhões até esta segunda-feira, sendo que se considerarmos este valor por mais dois bimestres, teremos quase R$ 2 bilhões (R$ 1.980.000.000), sendo que R$ 1,8 bilhão será apenas para a folha, exigindo um novo abono", explicou o deputado.

Entre os educadores que estão na esperança de receber o benefício salarial neste ano, estava a professora Keila Regina Pontes, de 40 anos, que percorreu uma viagem de oito da sua terra natal em Parintins (a 369 km de Manaus), para reivindicar seus direitos e repassar os ensinamentos da Cartilha do Fundeb para os demais educadores do município.



"Atravessamos o rio durante oito horas somente para reivindicar nossos direitos e o cumprimento da lei, pois sabemos que há dinheiro, aprendemos isto hoje aqui na palestra e agora com a cartilha, estaremos cobrando os parlamentares do município se tiver dinheiro em caixa e o não pagamento", ressaltou a educadora que também faz parte do Movimento de Luta dos Servidores do Amazonas em Parintins.

Professores Keila Regina Pontes, Valéria Pinheiro e Roney Barros do Movimento de Luta dos Servidores do Amazonas em Parintins, com o deputado Serafim | Foto: Wal Lima

A Câmara dos Vereadores de Barreirinha (a 326 km de Manaus) também esteve representada por meio do vereador Van Alexandrino (PHS), que explica o auxílio que os parlamentares no município passarão a ter por meio da cartilha.



"Nós sofremos com a carência de informações no município, mas agora, por meio da cartilha estaremos dando mais agilidade no processo investigativo e solucionando problemas que sofríamos antes para ter acesso à informações. Pois já sofremos com dificuldade para obter informações sobre a folha de pagamento dos professores, mesmo após ter cobrado por intermédio da nossa Câmara Municipal à prefeitura, e não obtivemos nenhum retorno", afirmou o vereador que ainda destaca que as condições de trabalho dos educadores nas escolas é precário, assim como o estado físico das escolas, merendas e transporte escolar.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia também:

Repasses feitos aos municípios do AM são defasados e insuficientes

Municípios amazonenses receberam repasses bilionários entre janeiro e outubro

Professores realizam buzinaço em protesto em Parintins