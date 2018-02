Em manifestação no aeroporto, taxistas pedem apoio aos deputados

Manaus - Favoráveis à aprovação do Projeto de Lei 5587/2016 na Câmara dos Deputados, aproximadamente 50 taxistas de Manaus estiveram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital, na tarde desta segunda-feira (26), para pressionar deputados federais do Amazonas a aprovarem o projeto. A votação será realizada nesta terça-feira (27), em Brasília.

De acordo com Roberto Ramos, um dos organizadores da reivindicação e membro do Sindicato dos Taxistas de Manaus (Sintaxi), as emendas propostas pela Alta Câmara retiram o poder das prefeituras para autorizarem os veículos a trabalharem com o transporte. “O ideal para nós é que o projeto seja aprovado sem as emendas apresentadas pelo Senado”, salientou.

“A gente entende que existe uma inconstitucionalidade nisso. Todo o transporte de passageiros é regulamentado pelo município, e outro tipo de transporte não pode funcionar sem que exista a autorização municipal”, afirma. “Veículo de transporte está na categoria de aluguel. Isso é uma regra do Código de Trânsito Brasileiro. Precisamos combater a ilegalidade na qual estão colocando o transporte público”.

Apoiadores

O primeiro deputado federal a chegar ao aeroporto para o embarque foi Silas Câmara (PRB). Ele foi ovacionado pelos taxistas como apoiador do projeto. “Tive a oportunidade de acompanhar o projeto no primeiro turno, antes de ser encaminhado ao Senado. Ele deixa as atividades do transporte de passageiros mais claras e transparentes. Tem meu apoio”, comentou.

Conhecido apoiador da classe dos taxistas, o vereador Elissandro Bessa (sem partido), também viajou para Brasília para acompanhar a votação. Segundo ele, “não é mais uma guerra de taxistas contra Uber”. “O sistema de transporte público, principalmente em Manaus, está falindo, por causa do incentivo que esses veículos particulares, por meio dos aplicativos, têm recebido na cidade”, ressaltou.

PL 5587/2016

O projeto de Lei proposto pelo deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) tem o objetivo de regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativos como o Uber, YetGo, 99Pop, entre outros.

O projeto foi aprovado na Câmara em 4 de abril de 2017 e foi encaminhado ao Senado Federal como Projeto de Lei da Câmara (PLC) 28/2017, sendo votado e aprovado em 8 de novembro de 2017 com emendas. Isso faz com que o projeto volte à Câmara, que decide, nesta terça (27), se será aprovado com as emendas apresentadas pelo Senado ou não.

