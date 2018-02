MPE-AM deflagra 'Operação Eldorado' para cumprir oito mandados

São investigadas 14 pessoas físicas e 5 pessoas jurídicas | Foto: Janailton Falcão

Manaus - O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) deflagrou, na manhã desta terça-feira (27), a "Operação Eldorado" com objetivo de cumprir oito mandados de busca e apreensão pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa ocorrida em Nova Olinda do Norte (a 135 km de Manaus).

Os mandados foram expedidos pelo Juiz da 1ª Vara de Maués e substituto legal da comarca de Nova Olinda do Norte, Rafael Cró. A ação conta com o apoio do Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e de Combate ao Crime Organizado (CaoCrimo), Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Civil do Amazonas.

Investigação

A operação tem a finalidade de arrecadar provas e documentos que ajudarão no esclarecimento das investigações que apuram crimes de corrupção ativa e passiva, fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa praticados por servidores públicos e empresários donos de empresas de fachada que atuaram no município de Nova Olinda do Norte, entre os anos de 2013 a 2016.



São investigadas 14 pessoas físicas e 5 pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, apesar de terem sócios distintos, pertenciam ao mesmo empresário e juntas, as empresas investigadas, receberam R$ 11.109.492,46, no período da apuração. São analisados nesta investigação 21 processos de licitação e 2 contratações diretas.

Serão cumpridos 8 mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal na cidade de Manaus, nas sedes das empresas e residências dos investigados.

