Ex-prefeito de Nova Olinda do Norte é investigado pelo MP-AM

Manaus - Esquema de licitações fraudulentas, corrupção e lavagem de dinheiro que desviou mais de R$ 11 milhões dos cofres do município de Nova Olinda do Norte (a 135 km de Manaus) entre os anos de 2013 e 2016 é alvo de investigação do Ministério Público do Estado (MPE) e da Polícia Federal, por meio da Operação Eldorado, deflagrada terça-feira (27).

Conforme o procurador do MP, Alessandro Samartin, o ex-prefeito da cidade, Joseias Lopes (Pros), é apontado como o facilitador do esquema. A investigação teve a atuação ainda do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Cao-Crimo/GAECO) do Ministério Público.

Conforme as investigações, também foi detectado por meio de comparações de notas emitidas e pagamentos um repasse de R$ 5.241.233,94 do montante pagos pela Prefeitura de Nova Olinda do Norte às empresas MM. Borges, Barah Comércio, Woman Gold, Goldman e Artcasa sem que houvesse emissão de nota fiscal de venda de produto ou serviço correspondente. De acordo com Alessandro Samartin, essas empresas atuavam de fachada somente para não transparecer os desvios de recursos.

“As licitações comprovam que as empresas não são reais, pois elas até tinham um funcionamento, mas não atuavam em suas áreas reais. Elas também atuavam com proprietários laranjas, pois na realidade fazem parte a somente um dono, que as utilizava como um processo de rodízio, se uma não desse certo (na licitação) ele ganhava com outra”.

Samartin ainda explica como foram identificadas as fraudes nas licitações nos serviços das empresas. “Uma das empresas emitiu uma nota fiscal na venda de mais de mil pastas AZ de lombo largo, sendo que havia adquirido somente 300. O mais estranho foi a agilidade que ocorreu o deslocamento, pois eles solicitaram num dia e no outro já estava no local, sendo que sabemos que os trâmites para uma compra como esta não ocorrem de maneira tão fácil deste jeito”, completou o procurador, que ainda afirmou que as empresas apesar de estarem documentadas como prestadoras de serviço ao município de Nova Olinda do Norte, todas eram sediadas em Manaus.

Propinas

A Operação Eldorado ainda identificou a presença de 14 pessoas físicas, sendo que seis atuavam como servidores públicos na Comissão de Licitação do município e, que, são suspeitas de receber o repasse o valor de R$ 121.660 em propinas, juntamente como o ex-secretário de Finanças, Paulo Henrique Silva Nunes, que atuou durante o período dos desvios investigados (2013-2016).

Resposta

Procurado pela reportagem, o ex-prefeito Joseías Lopes disse desconhecer todas as acusações, e que busca orientações sobre as suspeitas de desvios.

"Lembro que no início de 2016 chegaram a fazer acusações, mas o processo foi arquivado. Agora sobre estas acusações, o que sei até o momento é o que tem sido divulgado pela mídia", disse o ex-prefeito.

Sobre as empresas envolvidas no esquema, Joseías afirmou já ouviu falar de algumas, como a MM Borges, mas que tinha pouco contato com o proprietário do estabelecimento. “O que sei é que todas licitações foram realizadas de forma correta ao meu ponto de vista perante as empresas", finalizou o político.

