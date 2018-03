Família de Sabino Castelo Branco divulga nota sobre saúde

Manaus - Após uma onda de informações falsas, as chamadas fake news, sobre o estado de saúde do ex-deputado Sabino Castelo Branco, a família dele decidiu divulgar uma nota emitida pelo Hospital Sírio Libanês onde o ex-parlamentar encontra-se internado para informar o real estado de saúde do paciente.

No documento, emitido ás 12h12 da última sexta-feira (2), a equipe médica responsável pela recuperação de Sabino esclareceu que ele está "com recuperação muita boa da consciência, estando o paciente capaz de interagir com outras pessoas e manifestar a sua vontade nesse momento", diz o documento.

A declaração informou ainda que "o paciente Raimundo Sabino castelo Branco Maues encontra-se internado neste hospital por quadro de acidente vascular cerebral hemorrágico extenso que o levou ao estado de coma por cerca de um mês".

Manifestação

Na segunda-feira (26) e na terça-feira (27), o filho do deputado e vereador de Manaus, Reizo Castelo Branco, se manifestou sobre o assunto e desmentiu as "fake news'. Em declaração, Reizo tratou as informações como "falsas" e que o estado de seu pai é estável.

"Meu pai está bem e em recuperação. E, assim como acontece com todos os pacientes que sofreram um AVC, a recuperação é lenta. Mas ele está bem e os médicos nos garantem que ainda vamos ouvi-lo discursar", afirmou.

Também em seu programa de TV, Reizo comentou acerca das notícias que eles chamou de mentirosas que divulgadas por blogs da cidade sobre estado de saúde de seu pai. "Um verdadeiro ato de covardia e desrespeito com a família e amigos de Sabino que torcem por sua plena recuperação, por conta de grupos políticos que se incomodam e que apenas desejam gerar likes através de notícias falsas, mal intencionadas, criminosas e inconsequentes", comentou o Reizo, e acrescentou. "Sabino está voltando!"

Caso

O deputado federal está afastado desde o dia 13 de agosto de 2017, quando deu entrada às pressas no Hospital Samel, em Manaus, com o quadro de cefaleia súbita. O político fez exames e foi diagnosticado com hemorragia frontoparietal direita, sendo então submetido a duas intervenções cirúrgicas ainda na capital amazonense. Sabino encontra-se no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 15 de agosto do ano passado.





